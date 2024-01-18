Божественний рибний пиріг Джеймі Олівера: приготуйте лише з 5 інгредієнтів
18 січня 2024, 15:59Читать новость на русском
Джерело:УНІАН
Смачний пиріг можна приготувати без замішування тіста. Відомий британський кухар Джеймі Олівер розповів свій простий рецепт.
На приготування вам знадобиться всього 30 хвилин та 5 інгредієнтів. Їх можна придбати в будь-якому супермаркеті.
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Рецепт рибного пирога від Джеймі Олівера
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
– 400 грамів копченої пікші;
– два пучки зеленої цибулі;
– 250 грамів листя шпинату;
– 150 грамів сиру Чедер;
– чотири листи тіста філо.
Приготування:
- Розігрійте духовку до 200 градусів.
- Тим часом наріжте зелену цибулю, покладіть її в жаростійку пательню діаметром 30 сантиметрів з антипригарним покриттям, розігріту на сильному вогні. Смажте 2 хвилини на столовій ложці оливкової олії.
- Потім викладіть зверху шпинат, дайте йому трохи пропаритися і вимкніть вогонь. Додайте 100 мілілітрів води, розкладіть зверху шматочки риби.
- Натріть на дрібній тертці більшу частину сиру і приправте начинку чорним перцем. Швидко викладіть зверху листи філо, заправляючи їх навколо риби та з боків форми.
- Зверху натріть шматочок сиру, що залишився, збризніть пиріг половиною столової ложки оливкової олії та відправте форму в духовку на 15 – 17 хвилин. Готовий пиріг буде золотистим і хрустким.