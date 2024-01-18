Божественний рибний пиріг Джеймі Олівера: приготуйте лише з 5 інгредієнтів

18 січня 2024, 15:59
Читать новость на русском

Джерело:

УНІАН

Смачний пиріг можна приготувати без замішування тіста. Відомий британський кухар Джеймі Олівер розповів свій простий рецепт.

На приготування вам знадобиться всього 30 хвилин та 5 інгредієнтів. Їх можна придбати в будь-якому супермаркеті.

Варто спробувати Ви забудете про магазинні: рецепт культових пампухів із часником від шефа

Рецепт рибного пирога від Джеймі Олівера

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 400 грамів копченої пікші;
– два пучки зеленої цибулі;
– 250 грамів листя шпинату;
– 150 грамів сиру Чедер;
– чотири листи тіста філо.

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 200 градусів.
  2. Тим часом наріжте зелену цибулю, покладіть її в жаростійку пательню діаметром 30 сантиметрів з антипригарним покриттям, розігріту на сильному вогні. Смажте 2 хвилини на столовій ложці оливкової олії.
  3. Потім викладіть зверху шпинат, дайте йому трохи пропаритися і вимкніть вогонь. Додайте 100 мілілітрів води, розкладіть зверху шматочки риби.
  4. Натріть на дрібній тертці більшу частину сиру і приправте начинку чорним перцем. Швидко викладіть зверху листи філо, заправляючи їх навколо риби та з боків форми.
  5. Зверху натріть шматочок сиру, що залишився, збризніть пиріг половиною столової ложки оливкової олії та відправте форму в духовку на 15 – 17 хвилин. Готовий пиріг буде золотистим і хрустким.

Сподобався пиріг? Спробуйте ще приготувати дуже смачну печену картоплю за рецептом Джеймі Олівера.
Автор: Ольга Котів