Британці його просто обожнюють: рецепт рибного пирога, гідного королівської родини
23 лютого 2024, 13:20Читать новость на русском
Джерело:Shuba
У британській кухні є один із найвідоміших різновидів рибних пирогів. Його називають "рибацьким" і готують з тріски або палтуса з додаванням соусу бешамель.
У цьому ж рецепті риба поєднується з овочами. Картину довершить смачне тісто.
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Рецепт британського рибного пирога
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти для тіста:
– 400 грамів пшеничного борошна;
– 50 грамів маргарину;
– 250 мілілітрів води;
– сіль до смаку.
Для начинки:
– 300 грамів філе білої риби;
– 300 грамів капусти;
– 1 морквина;
– 1 цибулина;
– суміш спецій універсальна, сіль, перець чорний мелений до смаку;
– 20 грамів петрушки.
Приготування:
- Капусту дрібно нашаткуйте, посоліть і поставте тушкуватися. Цибулю і моркву почистьте, помийте, подрібніть і додайте до капусти. Готуйте ще 10 – 15 хвилин.
- Рибу помийте, поріжте, посоліть, додайте спеції та припустіть на пательні 10 хвилин. Потім подрібніть її виделкою, змішайте з капустою та залиште охолоджуватись.
- Тим часом у теплій воді розчиніть 30 грамів маргарину, додайте просіяне борошно, посоліть і замісіть тісто. Розділіть його на 2 частини. Кожну розкатайте в пласт.
- Форму змастіть рештою маргарину, викладіть на дно пласт тіста, а на нього – начинку. Накрийте другим пластом тіста, защипніть краї пирога, а верх поколіть виделкою.
- Випікайте у духовці, розігрітій до 180 градусів, 60 хвилин. Потім трохи охолодіть, прикрасьте петрушкою та подавайте.