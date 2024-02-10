Швидка закуска на всі випадки життя: готуємо вафельні "Риб'ячі хвостики", як з дитинства
10 лютого 2024, 18:28Читать новость на русском
Джерело:myroslava_pekariuk
Приготуйте смачні "Риб'ячі хвостики", як з дитинства. Вони чудово смакуватимуть на сніданок чи стануть цікавою закускою.
Учасниця "МастерШеф" Мирослава Пекарюк розповіла свій рецепт. Ця страва готується дуже просто.
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Риб'ячі хвостики
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 8
– 100 грамів сухого рису;
– 1 морква;
– 1 цибулина;
– 1 банка консервованої сардини;
– 2 яйця;
– 4 круглі вафлі;
– сіль, перець до смаку.
Приготування:
- Цибулю наріжте кубиком, а моркву натріть. Обсмажте до золотистості.
- Рис відваріть до готовності.
- Зі сардини злийте рідину в окрему тарілку. Рибу розімніть вилкою.
- Змішайте засмажку, рис та сардину. Долийте трохи соку зі сардини, якщо виходить дуже сухо. Посоліть та поперчіть.
- Яйця збийте з перцем та сіллю.
- Вафлі змажте соком зі сардини, щоб вони стали м'якшими, та розріжте на 4.
- Сформуйте з вафель конуси, начиніть їх рисом зі сардинами, обмокніть в яйце та обсмажте до рум'яності.