Швидка закуска на всі випадки життя: готуємо вафельні "Риб'ячі хвостики", як з дитинства

10 лютого 2024, 18:28
Читать новость на русском

Джерело:

myroslava_pekariuk

Приготуйте смачні "Риб'ячі хвостики", як з дитинства. Вони чудово смакуватимуть на сніданок чи стануть цікавою закускою.

Учасниця "МастерШеф" Мирослава Пекарюк розповіла свій рецепт. Ця страва готується дуже просто.

Варто спробувати Швидко, дешево і дуже смачно: рецепт дивовижного салату з курячою печінкою

Риб'ячі хвостики

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 8
Інгредієнти:
– 100 грамів сухого рису;
– 1 морква;
– 1 цибулина;
– 1 банка консервованої сардини;
– 2 яйця;
– 4 круглі вафлі;
– сіль, перець до смаку.

Приготування:

  1. Цибулю наріжте кубиком, а моркву натріть. Обсмажте до золотистості.
  2. Рис відваріть до готовності.
  3. Зі сардини злийте рідину в окрему тарілку. Рибу розімніть вилкою.
  4. Змішайте засмажку, рис та сардину. Долийте трохи соку зі сардини, якщо виходить дуже сухо. Посоліть та поперчіть.
  5. Яйця збийте з перцем та сіллю.
  6. Вафлі змажте соком зі сардини, щоб вони стали м'якшими, та розріжте на 4.
  7. Сформуйте з вафель конуси, начиніть їх рисом зі сардинами, обмокніть в яйце та обсмажте до рум'яності.

Сподобався рецепт? Спробуйте ще приготувати італійську закуску з цибулі – її смак вас шокує.
Автор: Ольга Котів