Рисово-гарбузова каша для затишного осіннього ранку
14 жовтня 2023, 10:04Читать новость на русском
Джерело:Валерія Велігура
Не всі полюбляють поєднання рису та гарбуза в одній страві, але ця каша заслуговує особливої уваги. Таку їстимуть навіть діти, адже в ній є ще багато родзинок.
Навіть якщо ви не любите гарбуз, ця каша вам точно сподобається, а родзинки додадуть особливого смаку та солодкувості.
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Також до рисово-гарбузової каші можна додавати курагу, чорнослив, в'ялену журавлину.
Рецепт рисово-гарбузової каші
- Час: 30 хвилин
- Порції: 6
– 400 грамів очищеного гарбуза;
– 300 грамів молока;
– 150 грамів рису;
– 15 грамів цукру;
– дрібка солі;
– 50 грамів родзинок;
– 50 грамів вершкового масла.
Приготування:
- Гарбуз нарізаємо маленькими кубиками, заливаємо молоком та доводимо до кипіння. Зменшуємо вогонь і варимо до м'якості гарбуза. Час залежить від сорту гарбуза, приблизно 15 хвилин.
- В цей час варимо рис на воді зручним способом на 5 хвилин менше, ніж вказано на упаковці.
- Гарбуз залишаємо кубиками або розминаємо товкачем, чи пробиваємо блендером. Додаємо рис, цукор, сіль та варимо до готовності рису.
- За бажанням додаємо родзинки (також чудово підійде курага) та варимо ще декілька хвилин.
- В кінці вимикаємо вогонь, додаємо вершкове масло та перемішуємо.
- Накриваємо кришкою та даємо настоятися 10 – 15 хвилин (каша ще загусне).
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