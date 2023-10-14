Рисово-гарбузова каша для затишного осіннього ранку

14 жовтня 2023, 10:04
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Джерело:

Валерія Велігура

Не всі полюбляють поєднання рису та гарбуза в одній страві, але ця каша заслуговує особливої уваги. Таку їстимуть навіть діти, адже в ній є ще багато родзинок.

Навіть якщо ви не любите гарбуз, ця каша вам точно сподобається, а родзинки додадуть особливого смаку та солодкувості.

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Також до рисово-гарбузової каші можна додавати курагу, чорнослив, в'ялену журавлину.

Рецепт рисово-гарбузової каші

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 6
Інгредієнти:
 – 400 грамів очищеного гарбуза;
 – 300 грамів молока;
 – 150 грамів рису;
 – 15 грамів цукру;
 – дрібка солі;
 – 50 грамів родзинок;
 – 50 грамів вершкового масла.

Приготування:

  • Гарбуз нарізаємо маленькими кубиками, заливаємо молоком та доводимо до кипіння. Зменшуємо вогонь і варимо до м'якості гарбуза. Час залежить від сорту гарбуза, приблизно 15 хвилин.
  • В цей час варимо рис на воді зручним способом на 5 хвилин менше, ніж вказано на упаковці.
  • Гарбуз залишаємо кубиками або розминаємо товкачем, чи пробиваємо блендером. Додаємо рис, цукор, сіль та варимо до готовності рису.
  • За бажанням додаємо родзинки (також чудово підійде курага) та варимо ще декілька хвилин.
  • В кінці вимикаємо вогонь, додаємо вершкове масло та перемішуємо.
  • Накриваємо кришкою та даємо настоятися 10 – 15 хвилин (каша ще загусне).

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак