Рисово-гарбузова каша для затишного осіннього ранку

Не всі полюбляють поєднання рису та гарбуза в одній страві, але ця каша заслуговує особливої уваги. Таку їстимуть навіть діти, адже в ній є ще багато родзинок.

Навіть якщо ви не любите гарбуз, ця каша вам точно сподобається, а родзинки додадуть особливого смаку та солодкувості.

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Також до рисово-гарбузової каші можна додавати курагу, чорнослив, в'ялену журавлину.

Рецепт рисово-гарбузової каші

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 6

– 400 грамів очищеного гарбуза;– 300 грамів молока;– 150 грамів рису;– 15 грамів цукру;– дрібка солі;– 50 грамів родзинок;– 50 грамів вершкового масла.

Приготування:

Гарбуз нарізаємо маленькими кубиками, заливаємо молоком та доводимо до кипіння. Зменшуємо вогонь і варимо до м'якості гарбуза. Час залежить від сорту гарбуза, приблизно 15 хвилин.

В цей час варимо рис на воді зручним способом на 5 хвилин менше, ніж вказано на упаковці.

Гарбуз залишаємо кубиками або розминаємо товкачем, чи пробиваємо блендером. Додаємо рис, цукор, сіль та варимо до готовності рису.

За бажанням додаємо родзинки (також чудово підійде курага) та варимо ще декілька хвилин.

В кінці вимикаємо вогонь, додаємо вершкове масло та перемішуємо.

Накриваємо кришкою та даємо настоятися 10 – 15 хвилин (каша ще загусне).

Смачного!

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