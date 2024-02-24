Вони перенесуть вас у дитинство: перевірений рецепт рогаликів з повидлом
24 лютого 2024, 19:31Читать новость на русском
Джерело:УНІАН
Рогалики з повидлом є добре знайомою стравою для українців. Щоб знову перенестися у дитинство, спробуйте приготувати їх за цим рецептом.
Інгредієнти потрібні найпростіші. Такі рогалики точно вдадуться смачними.
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Рогалики на сметані
- Час: 2 години
- Порцій: 10
– 180 – 200 грамів масла 82%;
– 200 грамів сметани 20 – 25%;
– 350 – 380 грамів борошна;
– дрібка солі;
– ванілін до смаку;
– 250 грамів повидла;
– 100 грамів волоських горіхів;
– 100 грамів цукру;
– цукрова пудра.
Приготування:
- У миску висипте просіяне борошно, сіль і ванілін. Туди ж додайте охолоджене масло, нарізане брусочками. Швидко перетріть все руками до утворення крихти.
- У цю суміш додайте сметану, перемішайте ложкою та зберіть тісто в кулю.
- Розділіть тісто навпіл, а потім кожну половину – ще на 4 частини. Сформуйте кульки, розмістіть їх на великій тарілці, накрийте плівкою і приберіть в холодильник на 30 – 60 хвилин.
- Подрібніть горіхи, змішайте їх з цукром. Дістаньте кульки з тіста, розкачайте в круглі пласти, наріжте на сегменти. Кожен сегмент змастіть повидлом, зверху посипте горіхами з цукром.
- Скрутіть рогалики, починаючи від широкого кінця до середини, згорніть у формі підкови. Викладіть рогалики на деко, застелене пергаментним папером, поставте в розігріту до 180 градусів духовку. Випікайте 20 – 25 хвилин. Під час подачі на стіл посипте цукровою пудрою.