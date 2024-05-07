Смакота з нашого дитинства: перевірений рецепт розкішних рогаликів з повидлом
7 травня 2024, 15:17Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Смачні рогалики з повидлом – улюблена випічка для багатьох ще з дитинства. Приготуйте їх за цим рецептом – випічка вийде точно, як у мами.
Для рогаликів краще брати густе варення або джем. Так начинка точно не витече.
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Рогалики з повидлом
- Час: 1 година
- Порцій: 10
– 300 грамів борошна;
– 150 грамів масла 73%;
– 2 яйця;
– 10 грамів сухих дріжджів;
– 45 грамів молока 2,5%;
– 1 грам солі;
– 50 грамів цукру.
Для начинки:
– 200 грамів повидла.
Приготування:
- Посічіть масло з борошном. Додайте цукор, жовтки й розведені в теплому молоці дріжджі. Вимішайте до однорідної маси. Поставте на годину в тепле місце.
- Викладіть тісто на посипану борошном дошку. Розкачайте, поріжте на квадрати, накладіть на них повидло та скрутіть рогалики.
- Викладіть рогалики на змащене олією деко. Змастіть тісто білком і посипте цукром. Випікайте у духовці, розігрітій до 180 градусів, протягом 15 – 20 хвилин.