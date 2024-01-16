Найкращі солодощі дитинства: готуємо бюджетні рогалики з варенням
16 січня 2024, 10:52Читать новость на русском
Джерело:anny.cooking
Приготуйте смачні та солодкі рогалики з варенням. З цим покроковим рецептом обов'язково все вдасться.
Для рогаликів потрібні лише найпростіші інгредієнти. Начинка ж може бути абсолютно на ваш смак.
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Солодкі рогалики з дитинства
- Час: 2 години 30 хвилин
- Порцій: 10
Інгредієнти:
– 100 мілілітрів теплого молока;
– 70 грамів цукру;
– ваніль;
– 7 грамів сухих дріжджів;
– 2 яйця;
– 200 грамів розтопленого масла;
– 500 – 550 грамів борошна.
Начинка:
– густе варення чи повидло;
– макова начинка;
– цукор і кориця;
– 1 яйце для змащування.
Приготування:
- Замісіть тісто з усіх потрібних для нього інгредієнтів. Воно має бути гладеньке і не липнути до рук. Залиште тісто на 1,5 – 2 години підійти.
- Тісто поділіть на 6 рівних частин. З кожної сформуйте кульку і розкачайте її у велике тонке коло на присипаній борошном поверхні. Поділіть коло на 16 рівних частин, викладіть трішки начинки на кожну та загорніть рогалики.
- Сформовані рогалики викладіть на пергамент та залиште підійти на 30 хвилин. Перед випіканням змастіть яйцем і присипте цукром.
- Випікайте рогалики при 190 градусах 13 – 15 хвилин.