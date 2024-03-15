Проста ідея ідеального сніданку: готуємо роліні з готового тіста – смачніші, ніж в супермаркеті

15 березня 2024, 01:14
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Джерело:

tastystories.feed

Роліні з м'ясною начинкою – ідеальна ідея для швидкого сніданку. Адже для них навіть не потрібно замішувати тісто.

У цьому рецепті використовується тісто філо. Його можна придбати практично в будь-якому супермаркеті.

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Роліні з м'ясною начинкою з філо

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 1 кілограм м'ясного фаршу;
– 1 велика цибулина;
– 6 листів тіста філо;
– 40 грамів масла;
– 1 жовток;
– кунжут до смаку;
– 200 грамів твердого сиру;
– сіль до смаку;
– 1 чайна ложка приправи до м'яса.

Приготування:

  1. Обсмажте фарш з нарізаною цибулею орієнтовно 15 хвилин.
  2. Додайте сіль та приправу до м'яса.
  3. Один лист філо змастіть розтопленим вершковим маслом.
  4. З двох боків викладіть начинку та посипте її натертим сиром.
  5. Загорніть начинку в рулетики з обох боків до середини.
  6. Змастіть жовтком і одразу ж посипте кунжутом. ️
  7. Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 20 хвилин.
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Автор: Ольга Котів