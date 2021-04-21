Что приготовить из домашнего творога: советы кондитера
Не знаете, что приготовить из творога, а кушать его со сметаной уже надоело? Известная украинская кондитер подготовила для вас несколько интересных идей!
Источник:инстаграм Лизы Глинской
Лиза Глинская призналась в своем инстаграм, что ее частенько спрашивают о блюдах из домашнего сыра. Кондитер подготовила для поклонников список вкусных блюд из этого продукта.
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Что приготовить из творога
– домашние сырники с карамельным соусом;
– сырники в духовке без масла;
– Львовский сырник;
Львовский сырник от Лизы Глинской / инстаграм Елизаветы Глинской
– творожное печенье;
– Королевскую ватрушку с ягодами;
– чизкейк;
– творожный торт "Слезы ангела";
– творожную паску на Пасху;
– творожный штоллен без дрожжей;
– тыквенный чизкейк.
Тыквенный чизкейк / инстаграм Лизы Глинской
Елизавета Глинская обожает готовить десерты и уверена, что вы найдете блюдо среди перечисленных из ее списка себе по вкусу!
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