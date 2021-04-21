Не знаете, что приготовить из творога, а кушать его со сметаной уже надоело? Известная украинская кондитер подготовила для вас несколько интересных идей!

Лиза Глинская призналась в своем инстаграм, что ее частенько спрашивают о блюдах из домашнего сыра. Кондитер подготовила для поклонников список вкусных блюд из этого продукта.

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Что приготовить из творога

– домашние сырники с карамельным соусом;

– сырники в духовке без масла;

– Львовский сырник;



Львовский сырник от Лизы Глинской / инстаграм Елизаветы Глинской

– творожное печенье;

– Королевскую ватрушку с ягодами;

– чизкейк;

– творожный торт "Слезы ангела";

– творожную паску на Пасху;

– творожный штоллен без дрожжей;

– тыквенный чизкейк.



Тыквенный чизкейк / инстаграм Лизы Глинской

Елизавета Глинская обожает готовить десерты и уверена, что вы найдете блюдо среди перечисленных из ее списка себе по вкусу!