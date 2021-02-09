Известный итальянский шеф-повар поделился рецептом оригинального блюда - тыквенные ньокки. Как правильно готовить - читайте в материале.

Существует много рецептов блюд из тыквы. Марко Черветти предлагает приготовить традиционное итальянское блюдо – ньокки. Мы уверены, такого вы не пробовали.

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Как приготовить тыквенные ньокки

Ингредиенты:

– 370 граммов запеченной тыквы;

– 280 граммов муки;

– 1 яйцо;

– 60 граммов сливочного масла 82%;

– листья шалфея;

– 20 граммов кедровых орехов;

– мускатный орех;

– 25 граммов сыра (Пармезан);

– соль, перец.

Для приготовления помойте, очистите тыкву от кожурр, нарежьте кубиками, выложите в форму, отправьте запекаться при температуре 180 градусов. В миску выложите кубики запеченной тыквы, измельчите в пюре, добавьте муку, яйцо, перемешайте, замесите тесто. Заверните в пищевую пленку, оставьте на 30 минут в холодильник. Из готового теста раскатайте "колбаску", разрежьте на дольки. В кастрюлю с кипятком выложите ньокки, варите несколько минут до готовности. Сыр натрите на крупной терке. На сковороду со сливочным маслом, выложите кедровые орехи, листья шалфея, перемешайте, добавьте кипяток из кастрюли, тертый сыр, отварные ньокки, добавьте соль, перец, мускатный орех, тушите несколько минут. Выложите на тарелку. Приятного аппетита!

Тыквенные ньокки – рецепт от Марко Черветти в видео: