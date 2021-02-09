Как приготовить тыквенные ньокки: рецепт от Марко Черветти
Известный итальянский шеф-повар поделился рецептом оригинального блюда - тыквенные ньокки. Как правильно готовить - читайте в материале.
Источник:Інстаграм Марко Черветті
Существует много рецептов блюд из тыквы. Марко Черветти предлагает приготовить традиционное итальянское блюдо – ньокки. Мы уверены, такого вы не пробовали.
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Как приготовить тыквенные ньокки
- Для приготовления помойте, очистите тыкву от кожурр, нарежьте кубиками, выложите в форму, отправьте запекаться при температуре 180 градусов.
- В миску выложите кубики запеченной тыквы, измельчите в пюре, добавьте муку, яйцо, перемешайте, замесите тесто. Заверните в пищевую пленку, оставьте на 30 минут в холодильник.
- Из готового теста раскатайте "колбаску", разрежьте на дольки.
- В кастрюлю с кипятком выложите ньокки, варите несколько минут до готовности.
- Сыр натрите на крупной терке.
- На сковороду со сливочным маслом, выложите кедровые орехи, листья шалфея, перемешайте, добавьте кипяток из кастрюли, тертый сыр, отварные ньокки, добавьте соль, перец, мускатный орех, тушите несколько минут.
- Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
Тыквенные ньокки – рецепт от Марко Черветти в видео:
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