Італійський шеф-кухар поділився рецептом оригінальної страви - гарбузові ньокі. Як правильно готувати - читайте у матеріалі.

Існує безліч рецептів страв з гарбуза. Марко Черветті пропонує приготувати традиційну італійську страву – ньокі. Ми впевнені, що такого ви не куштували.

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Як приготувати гарбузові ньокі

Інгредієнти:

– 370 грамів запеченого гарбуза;

– 280 грамів борошно;

– 1 яйце;

– 60 грамів вершкового масла 82%;

– листя шавлії;

– 20 грамів кедрових горіхів;

– мускатний горіх;

– 25 грамів сиру (Пармезан);

– сіль, перець.

Таку страву з гарбуза ви ще точно не куштували. Якщо будете знати цей рецепт, то полюбите гарбуз раз і назавжди, – написав Марко Черветті

Для приготування помийте, почистіть гарбуз, наріжте кубиками, викладіть у форму , відправте запікатись при температурі 180 градусів. У миску викладіть кубики запеченого гарбуза, подрібніть у пюре, додайте борошно, яйце, перемішайте, замісіть тісто. Загорніть у харчову плівку, залиште на 30 хвилин у холодильник. З готового тіста розкатайте "колбаску", розріжте на часточки. У каструлю з окропом викладіть ньокі, варіть декілька хвилин до готовності. Сир натріть на грубій тертці. На пательню з вершковим маслом, викладіть кедрові горіхи, листя шалфею, перемішайте, додайте окріп з каструлі, тертий сир, відварені ньокі, додайте сіль, перець, мускатний горіх, тушкуйте декілька хвилин. Викладіть на тарілку. Смачного!

Гарбузові ньокі – рецепт від Марко Черветті у відео: