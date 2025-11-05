Маринованная скумбрия – это возможность прикоснуться к чему-то изысканному, не чувствуя удара по бюджету. Быстрый рецепт, немного терпения – и на вашем столе закуска, которая посоревнуется даже с лососем, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Fajne Gotowanie.
Как вкусно замариновать скумбрию?
- Время: 10 минут + маринование
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 2 филе скумбрии;
– 80 миллилитров растительного масла;
– 3 чайные ложки соли;
– 1 чайная ложка сахара;
– 1 чайная ложка смеси перцев горошком;
– пол чайной ложки кориандра;
– пол чайной ложки острого перца;
– 3 лавровых листа;
– 3 лука;
– 1 чайная ложка сушеного чеснока;
маринад:
– 2 столовые ложки лимонного сока;
– 1 столовая ложка яблочного уксуса.
Маринованная скумбрия покоряет всех / Фото "Смаколики"
Приготовление:
- Очистите скумбрию, уберите голову, хвост и внутренности. Разрежьте вдоль позвоночника, чтобы получить два филе, промойте и обсушите, затем нарежьте порционными кусочками.
- В миске смешайте горячее (не кипящее) масло с перцем, сушеным чесноком, кориандром, лавровым листом и острым перцем. Дайте смеси настояться несколько минут.
- В другой посуде растворите соль и сахар, влейте лимонный сок и яблочный уксус, затем соедините все с ароматным маслом - это будет маринад.
- Лук нарежьте полукольцами и слегка помните руками. В банку выкладывайте слоями скумбрию и лук, залейте маринадом и закройте крышкой.
- Оставьте в холодильнике на сутки, периодически переворачивая банку, чтобы рыба равномерно промариновалась.
Как добавить блюду пикантности?
Если вам нравятся пикантные закуски, то можно добавить в маринад несколько столовых ложек острого перца. В таком случае еще нужно использовать немного специй для рыбы, чтобы сбалансировать вкусы и получить глубокий аромат, советует портал Shuba.
