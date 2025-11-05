Маринованная скумбрия – это возможность прикоснуться к чему-то изысканному, не чувствуя удара по бюджету. Быстрый рецепт, немного терпения – и на вашем столе закуска, которая посоревнуется даже с лососем, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Fajne Gotowanie.

Как вкусно замариновать скумбрию?

Время : 10 минут + маринование

Порций: 6

Ингредиенты:

– 2 филе скумбрии;

– 80 миллилитров растительного масла;

– 3 чайные ложки соли;

– 1 чайная ложка сахара;

– 1 чайная ложка смеси перцев горошком;

– пол чайной ложки кориандра;

– пол чайной ложки острого перца;

– 3 лавровых листа;

– 3 лука;

– 1 чайная ложка сушеного чеснока;

маринад:

– 2 столовые ложки лимонного сока;

– 1 столовая ложка яблочного уксуса.

Маринованная скумбрия покоряет всех / Фото "Смаколики"

Приготовление:

Очистите скумбрию, уберите голову, хвост и внутренности. Разрежьте вдоль позвоночника, чтобы получить два филе, промойте и обсушите, затем нарежьте порционными кусочками. В миске смешайте горячее (не кипящее) масло с перцем, сушеным чесноком, кориандром, лавровым листом и острым перцем. Дайте смеси настояться несколько минут. В другой посуде растворите соль и сахар, влейте лимонный сок и яблочный уксус, затем соедините все с ароматным маслом - это будет маринад. Лук нарежьте полукольцами и слегка помните руками. В банку выкладывайте слоями скумбрию и лук, залейте маринадом и закройте крышкой. Оставьте в холодильнике на сутки, периодически переворачивая банку, чтобы рыба равномерно промариновалась.

Как добавить блюду пикантности?

Если вам нравятся пикантные закуски, то можно добавить в маринад несколько столовых ложек острого перца. В таком случае еще нужно использовать немного специй для рыбы, чтобы сбалансировать вкусы и получить глубокий аромат, советует портал Shuba.

