Перевага цього тіста – ви можете одночасно підготувати кілька начинок та приготувати пиріжки з усіма улюбленими смаками одним заходом, та навіть зробити домашню піцу. Для цього 24 Канал пропонує скористатися рецептом з TikTok hannaroiko.

Як зробити універсальне тісто на пиріжки

  • Час: 1 година
  • Порцій: 8

Інгредієнти:
– 1 стакан молока;
– 1 стакан теплої води;
– 1 столова ложка цукру;
– 12 грамів сухих дріжджів;
– 1 чайна ложка солі;
– 2 яйця;
– 50 грамів вершкового масла;
– 800 грамів борошна;
– 50 мілілітрів олії.

Готуємо універсальне тісто на булочки: відео

Приготування:

  1. Змішуємо молоко з водою. Додаємо дріжджі з цукром, перемішуємо до повного розчинення.
  2. Додаємо сіль та вбиваємо яйця, ще раз перемішуємо.
  3. Додаємо розтоплене вершкове масло та столову ложку майонезу.
  4. Додаємо просіяне борошно та замішуємо тісто, в кінці додаємо олію і добре вимішуємо.
  5. Залишаємо в теплому місці на 40 – 50 хвилин. Після цього можна готувати пиріжки.

Важливо!

Вода з молоком повинні бути теплими, але в жодному випадку не гарячими. Якщо перетримати рідину на плиті або у мікрохвильовці – дріжджі не подіють, нагадує портал "Господинька".

