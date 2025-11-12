Перевага цього тіста – ви можете одночасно підготувати кілька начинок та приготувати пиріжки з усіма улюбленими смаками одним заходом, та навіть зробити домашню піцу. Для цього 24 Канал пропонує скористатися рецептом з TikTok hannaroiko.

Як зробити універсальне тісто на пиріжки

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

– 1 стакан молока;

– 1 стакан теплої води;

– 1 столова ложка цукру;

– 12 грамів сухих дріжджів;

– 1 чайна ложка солі;

– 2 яйця;

– 50 грамів вершкового масла;

– 800 грамів борошна;

– 50 мілілітрів олії.

Готуємо універсальне тісто на булочки: відео

Приготування:

Змішуємо молоко з водою. Додаємо дріжджі з цукром, перемішуємо до повного розчинення. Додаємо сіль та вбиваємо яйця, ще раз перемішуємо. Додаємо розтоплене вершкове масло та столову ложку майонезу. Додаємо просіяне борошно та замішуємо тісто, в кінці додаємо олію і добре вимішуємо. Залишаємо в теплому місці на 40 – 50 хвилин. Після цього можна готувати пиріжки.

Важливо!



Вода з молоком повинні бути теплими, але в жодному випадку не гарячими. Якщо перетримати рідину на плиті або у мікрохвильовці – дріжджі не подіють, нагадує портал "Господинька".

