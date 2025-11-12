Перевага цього тіста – ви можете одночасно підготувати кілька начинок та приготувати пиріжки з усіма улюбленими смаками одним заходом, та навіть зробити домашню піцу. Для цього 24 Канал пропонує скористатися рецептом з TikTok hannaroiko.
Як зробити універсальне тісто на пиріжки
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 1 стакан молока;
– 1 стакан теплої води;
– 1 столова ложка цукру;
– 12 грамів сухих дріжджів;
– 1 чайна ложка солі;
– 2 яйця;
– 50 грамів вершкового масла;
– 800 грамів борошна;
– 50 мілілітрів олії.
Готуємо універсальне тісто на булочки: відео
Приготування:
- Змішуємо молоко з водою. Додаємо дріжджі з цукром, перемішуємо до повного розчинення.
- Додаємо сіль та вбиваємо яйця, ще раз перемішуємо.
- Додаємо розтоплене вершкове масло та столову ложку майонезу.
- Додаємо просіяне борошно та замішуємо тісто, в кінці додаємо олію і добре вимішуємо.
- Залишаємо в теплому місці на 40 – 50 хвилин. Після цього можна готувати пиріжки.
Важливо!
Вода з молоком повинні бути теплими, але в жодному випадку не гарячими. Якщо перетримати рідину на плиті або у мікрохвильовці – дріжджі не подіють, нагадує портал "Господинька".
