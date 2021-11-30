Среди присоединившихся к инициативе – председатель Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев и его заместитель Евгения Кравчук. Соавтором идеи выступила депутат из фракции "Голос" Ольга Стефанишина.
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Представьте: ежегодно во вторую субботу сентября будут проводиться фестивали, соревнования, лекции и дискуссии о феномене украинского борща. Его будут обсуждать в школах, заведениях питания и учреждениях культуры! В этот день (но не только) мы будем готовить, есть, обмениваться рецептами блюда,
– написала Ольга Стефанишина в "Фейсбуке".
Документ пока передали руководству, его текст не обнародовали.
Война за украинский борщ
- За украинский борщ разгорелась информационная война с Россией, которую злит то, что Украина внесла суп в нематериальное культурное наследие и подала заявку в ЮНЕСКО.
- В кухнях всех стран, которые входили в Великое княжество, а это Литва, Беларусь, Польша и часть Украины, есть борщ. Именно в Украине он развился. По стечению обстоятельств или по вариативности блюда.
- Только у украинцев борщ стал частью культуры, традиций и ритуалов. Известно около 150 поговорок о борще, немало топонимов и фамилий с таким же корнем. Каждый населенный пункт Украины и даже каждая хозяйка имеет свой вариант борща.
Секреты приготовления блюда
- В украинской кухне есть 3 главных вида борща: красный, зеленый и холодный. В разных регионах Украины блюдо готовят по-разному.
- Основой блюда является наваристый мясной бульон. Чтобы придать борщу пикантности и новых вкусов многие хозяйки экспериментируют с приправами.
- Чтобы не было слишком кислого или острого вкуса, не следует добавлять в него гвоздику, корицу или другие подобные пряности. Так же не следует добавлять приправы азиатской кухни, особенно корейской, или хмели-сунели.
- То же самое касается свежего или сухого имбиря. Его лучше подать на отдельной тарелке. Для каждого мясного бульона следует выбрать особую зелень.