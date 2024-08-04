Просто, але максимально смачно: Ектор показав, як зробити найкращу рублену котлету з курки
4 серпня 2024, 12:30Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Ектора Хіменеса-Браво
Рублена котлета завжди смачніша, ніж зі звичайного фаршу. Суддя "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво розповів, як зробити її найкращою.
Рублена котлета ідеально смакує з картопляним пюре. Спробуйте приготувати її на вечерю.
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Рублена котлета з курки
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 2
– 1 куряче філе;
– 50 грамів твердого сиру;
– сіль, перець, сухий часник до смаку;
– 1 яйце;
– панірувальні сухарі або борошно до смаку;
– олія для смаження;
Дивіться, як приготувати рублену котлету: відео
Приготування: ⠀
- Філе наріжте невеликими шматочками.
- Сир натріть на великій тертці й додайте до філе.
- Посоліть, поперчіть, додайте сухий часник.
- Додайте яйце та панірувальні сухарі або борошно. Перемішайте.
- Смажте на розігрітій олії до золотистого кольору з обох боків. ⠀