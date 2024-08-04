Просто, але максимально смачно: Ектор показав, як зробити найкращу рублену котлету з курки

4 серпня 2024, 12:30
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Джерело:

інстаграм Ектора Хіменеса-Браво

Рублена котлета завжди смачніша, ніж зі звичайного фаршу. Суддя "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво розповів, як зробити її найкращою.

Рублена котлета ідеально смакує з картопляним пюре. Спробуйте приготувати її на вечерю.

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Рублена котлета з курки

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 2
Інгредієнти:
– 1 куряче філе;
– 50 грамів твердого сиру;
– сіль, перець, сухий часник до смаку;
– 1 яйце;
– панірувальні сухарі або борошно до смаку;
– олія для смаження;

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Приготування: ⠀

  1. Філе наріжте невеликими шматочками.
  2. Сир натріть на великій тертці й додайте до філе.
  3. Посоліть, поперчіть, додайте сухий часник.
  4. Додайте яйце та панірувальні сухарі або борошно. Перемішайте.
  5. Смажте на розігрітій олії до золотистого кольору з обох боків. ⠀
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Автор: Ольга Котів