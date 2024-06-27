Смачніший ніж торт: елементарний рецепт казкового рулету з млинців
27 червня 2024, 20:55Читать новость на русском
Джерело:yummy.lera
З млинців можна приготувати смачнющий рулет. Він цілком може замінити торт на святковому столі.
Зовнішній вигляд цього десерту вас здивує. Млинці будуть рожевими та дуже гарними.
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Рулет з млинців
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
– 1 яйце;
– 10 грамів цукру;
– дрібка солі;
– 35 грамів борошна;
– 35 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 200 мілілітрів молока;
– 20 мілілітрів олії;
– барвник або буряковий сік.
Для крему:
– 400 грамів крем-сиру;
– 40 мілілітрів вершків 33%;
– 40 грамів цукрової пудри;
– 1 чайна ложка лимонного соку.
Дивіться, як готувати рулет з млинців: відео
Приготування:
- З'єднайте яйце, цукор, сіль, борошно та крохмаль. Додайте молоко, олію, барвник та перемішайте до однорідності.
- Смажте млинці на середньому вогні з обох боків. Головне, не перетримайте, щоб вони не втратили свій колір.
- Для крему збийте міксером до загущення крем-сир, пудру, вершки та сік лимона.
- Дайте млинцям охолонути та зберіть 1 великий або 2 невеликих рулети. Покладіть млинці в рядок один на один, змастіть кремом, підверніть краї та щільно загорніть в рулет.
- Обгорніть рулет харчовою плівкою та поставте в холодильник на декілька годин, щоб крем застиг. Прикрасьте кремом, кокосовою стружкою, свіжими ягодами, фруктами, м'ятою та подавайте до столу.