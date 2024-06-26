Просто тане у роті: готуємо розкішну рвану яловичину в духовці
26 червня 2024, 16:59Читать новость на русском
Джерело:evgeniakarpa
Рвана яловичина є інгредієнтом багатьох ресторанних страв. Проте її дуже просто приготувати вдома.
М'ясо буде соковитим та ніжним. З ним можна приготувати салати, сендвічі, піцу чи просто їсти з будь-яким гарніром.
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Рвана яловичина
- Час: 30 хвилин + 6 – 7 годин
- Порцій: 6
– 1 кілограм яловичини;
– 1 цибулина;
– 1 голівка часнику;
– селера, морква, порей до смаку;
– розмарин або тим'ян, чилі, духмяний перець, лаврове листя до смаку.
Заливка:
– 100 грамів томатної пасти або 400 мілілітрів перетертих томатів;
– вода або бульйон, щоб розбавити пасту і томати;
– 100 грамів червоного вина або 3 – 4 столові ложки бальзамічного оцту;
– сіль, перець до смаку.
Дивіться, як готувати рвану яловичину: відео
Приготування:
- Яловичину викладіть у форму цілим шматком. Додайте овочі та спеції.
- Зробіть заливку. Якщо у вас томатна паста, то води чи бульйону треба буде давати більше, ніж до перетертих томатів. Солі треба стільки, щоб ця рідина була в міру солена.
- Перемішайте всі інгредієнти для заливки та вилийте її у форму. Мʼясо має бути повністю покрите.
- Загорніть м'ясо фольгою у декілька шарів. Поставте у розігріту до 150 градусів духовку на 6 – 7 годин.
- Розберіть готове м'ясо на волокна та покладіть у контейнер для зберігання.