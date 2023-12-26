Він стане вашим улюбленим: рецепт смачного і простого салату на Новий рік

Якщо вам набридли традиційні новорічні салати, спробуйте приготувати щось інше. Зокрема, радимо скористатись цим покроковим та простим рецептом.

Цей смачний салат чудово підійде до м'ясних страв. Ви можете не заправляти його майонезом, а використати, до прикладу, сметану.

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Рецепт свіжого салату на Новий рік

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 2

– 100 грамів міксу салату;– 100 грамів помідорів чері;– 2 огірки;– 1 куряче філе;– 1 пачка сухариків;– половина банки кукурудзи;– сіль, майонез до смаку.

Приготування:

Наріжте усі необхідні інгредієнти на шматочки, які вам найбільше подобаються. Перекладіть все в глибоку миску та додайте сухарики і консервовану кукурудзу. Заправте салат майонезом, додайте сіль, якщо треба, та перемішайте.