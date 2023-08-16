Смачніший за Цезар: рецепт салату з ананасами

16 серпня 2023, 19:41
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Якщо опитувати друзів чи рідних: "Який їхній найулюбленіший салат"? Більшість обере Цезар. Безумовно, це класика американської кухні, але чому б не спробувати у своєму меню щось нове, наприклад з ананасами.

Салат – відмінний варіант не тільки для швидкого перекусу, а й незмінна страва на святковому столі. Існує безліч рецептів смачних та ситних салатів, низькокалорійних чи дієтичних.

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24 канал підготував справжній скарб – рецепт салату з ананасами, куркою та зеленими оливками. Його не потрібно довго готувати, адже всі інгредієнти вже готові до вживання. Нарізаємо, змішуємо та готово.

Рецепт салату з ананасами

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – 1 банка консервованих ананасів;
 – 250 грамів копченої курки;
 – 1 банка зелених оливок без кісточок;
 – 200 грамів маринованих грибів;
 – 200 грамів твердого сиру;
 – 1 банка консервованої кукурудзи;
 – майонез.

Приготування:

  • Нарізаємо кубиками твердий сир, копчену курку. Оливки та гриби розрізаємо половинками, або залишаємо цілими.
  • З консервованих ананасів та кукурудзи зливаємо всю рідину. Якщо ананаси шматочками – чудово, якщо кільцями – нарізаємо їх ножем.
  • У глибокій салатниці змішуємо всі інгредієнти, заправляємо майонезом та перемішуємо.

Подаємо до столу та смакуємо!

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Автор: Богданна Рибак