Смачніший за Цезар: рецепт салату з ананасами
16 серпня 2023, 19:41Читать новость на русском
Якщо опитувати друзів чи рідних: "Який їхній найулюбленіший салат"? Більшість обере Цезар. Безумовно, це класика американської кухні, але чому б не спробувати у своєму меню щось нове, наприклад з ананасами.
Салат – відмінний варіант не тільки для швидкого перекусу, а й незмінна страва на святковому столі. Існує безліч рецептів смачних та ситних салатів, низькокалорійних чи дієтичних.
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24 канал підготував справжній скарб – рецепт салату з ананасами, куркою та зеленими оливками. Його не потрібно довго готувати, адже всі інгредієнти вже готові до вживання. Нарізаємо, змішуємо та готово.
Рецепт салату з ананасами
- Час: 20 хвилин
- Порції: 4
– 1 банка консервованих ананасів;
– 250 грамів копченої курки;
– 1 банка зелених оливок без кісточок;
– 200 грамів маринованих грибів;
– 200 грамів твердого сиру;
– 1 банка консервованої кукурудзи;
– майонез.
Приготування:
- Нарізаємо кубиками твердий сир, копчену курку. Оливки та гриби розрізаємо половинками, або залишаємо цілими.
- З консервованих ананасів та кукурудзи зливаємо всю рідину. Якщо ананаси шматочками – чудово, якщо кільцями – нарізаємо їх ножем.
- У глибокій салатниці змішуємо всі інгредієнти, заправляємо майонезом та перемішуємо.
Подаємо до столу та смакуємо!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати домашнє печиво з цукром за нашим рецептом.