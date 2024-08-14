Такий смачний, що зникає моментально: готуємо салат з баклажанами на зиму

14 серпня 2024, 19:37
Читать новость на русском
Автор: Ольга Котів

Джерело:

Shuba

Салат з баклажанами точно стане у пригоді взимку. Спробуйте приготувати його за цим простим рецептом.

Баклажани смакуватимуть просто незабутньо. Вони здивують усіх ваших рідних.

Варто спробувати Як у мами: готуємо форшмак з баклажанів, який буде до смаку всім

Салат з баклажанів

  • Час: 1 година 10 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 4 баклажани;
– 4 цибулі;
– 4 моркви;
– 10 томатів;
– 8 зубчиків часнику;
– сіль, перець до смаку;
– 1 столова ложка цукру;
– 50 мілілітрів оцту;
– 50 мілілітрів олії.

Приготування:

  1. Баклажани наріжте кружальцями завтовшки 2 сантиметри, посоліть і обсмажте до рум'яності з двох боків.
  2. Цибулю наріжте півкільцями, а моркву натріть на великій тертці. Обсмажте разом, помішуючи, до напівготовності. Посоліть і поперчіть.
  3. Помідори залийте окропом на 1 хвилину, потім зніміть шкірку і пропустіть через м'ясорубку разом із часником. Додайте сіль, цукор, оцет, перемішайте і доведіть до кипіння.
  4. У стерилізовані банки викладіть шарами баклажани та цибулю з морквою. Заливайте шари томатною сумішшю.
  5. Накрийте банки кришками й стерилізуйте 15 хвилин після закипання води в каструлі. Далі герметично закрийте їх кришками, переверніть і закутайте до повного охолодження.

Сподобався рецепт? Спробуйте ще приготувати смачний салат з кабачків.