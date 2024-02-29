Салат у банці: Ектор Хіменес-Браво підірвав інстаграм геніальним у своїй простоті рецептом
29 лютого 2024, 20:58Читать новость на русском
Джерело:hectorjimenezbravo
Здивуйте гостей цікавою подачею салату. Презентуйте смачну страву в банці.
Суддя проєкту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво показав, як такий салат робить він. Цю страву можна також взяти на роботу чи зберігати в холодильнику, адже в банці салат залишається свіжим на досить довгий час.
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Рецепт смачного салату в банці
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 1
– 20 мілілітрів оливкової олії;
– сіль, перець до смаку;
– сік половини лайма;
– 40 грамів томатів чері;
– 60 грамів кукурудзи;
– 60 грамів червоних бобів;
– 15 грамів червоної цибулі;
– 50 грамів сиру фелата;
– 10 грамів кінзи;
– 25 грамів салату Ромен.
Приготування:
- Поріжте чері навпіл, цибулю – півкільцями, а сир – кубиками.
- У банку налийте олію і сік лайма. Додайте сіль та перець.
- Викладайте інгредієнти шарами, завершуючи травами та листям.