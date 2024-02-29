Салат у банці: Ектор Хіменес-Браво підірвав інстаграм геніальним у своїй простоті рецептом

Здивуйте гостей цікавою подачею салату. Презентуйте смачну страву в банці.

Суддя проєкту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво показав, як такий салат робить він. Цю страву можна також взяти на роботу чи зберігати в холодильнику, адже в банці салат залишається свіжим на досить довгий час.

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Рецепт смачного салату в банці

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 1

– 20 мілілітрів оливкової олії;– сіль, перець до смаку;– сік половини лайма;– 40 грамів томатів чері;– 60 грамів кукурудзи;– 60 грамів червоних бобів;– 15 грамів червоної цибулі;– 50 грамів сиру фелата;– 10 грамів кінзи;– 25 грамів салату Ромен.

Приготування:

Поріжте чері навпіл, цибулю – півкільцями, а сир – кубиками. У банку налийте олію і сік лайма. Додайте сіль та перець. Викладайте інгредієнти шарами, завершуючи травами та листям.