Салат у банці: Ектор Хіменес-Браво підірвав інстаграм геніальним у своїй простоті рецептом

29 лютого 2024, 20:58
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Джерело:

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Здивуйте гостей цікавою подачею салату. Презентуйте смачну страву в банці.

Суддя проєкту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво показав, як такий салат робить він. Цю страву можна також взяти на роботу чи зберігати в холодильнику, адже в банці салат залишається свіжим на досить довгий час.

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Рецепт смачного салату в банці

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 1
Інгредієнти:
– 20 мілілітрів оливкової олії;
– сіль, перець до смаку;
– сік половини лайма;
– 40 грамів томатів чері;
– 60 грамів кукурудзи;
– 60 грамів червоних бобів;
– 15 грамів червоної цибулі;
– 50 грамів сиру фелата;
– 10 грамів кінзи;
– 25 грамів салату Ромен.

Приготування:

  1. Поріжте чері навпіл, цибулю – півкільцями, а сир – кубиками.
  2. У банку налийте олію і сік лайма. Додайте сіль та перець.
  3. Викладайте інгредієнти шарами, завершуючи травами та листям.
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Автор: Ольга Котів