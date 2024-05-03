Салат на Пасху без майонезу: неймовірне поєднання свіжих овочів та заправки

3 травня 2024, 08:58
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Джерело:

Fajne gotowanie

Грецький салат з листям айсберга – ідеальний варіант смачної закуски. Він чудово підходить для ситного застілля.

Така закуска має бути на столі, хоч би для того, щоб розбавити м'ясні страви свіжими овочами. А ще його так швидко та легко готувати!

До теми Що приготувати з редиски: незвичний рецепт салату, який сподобається всім гостям

Грецький салат без майонезу

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Така смакота / Фото fajne gotowanie

Інгредієнти:
– 50 мілілітрів оливкової олії;
– 200 грамів салату Айсберг;
– 300 грамів помідорів;
– 150 грамів огірків;
– 50 грамів цибулі ріпчастої;
– 50 грамів маслин;
– 200 грамів сиру Фета;
– спеції: сіль, орегано.

Приготування:

  1. Змішайте оливкову олію і спеції в чашці.
  2. Салат промийте та обсушіть на паперовому рушнику.
  3. Потім наріжте його на більш дрібні шматочки і викладіть в салатник.
  4. Помідори помийте і наріжте кубиками.
  5. Огірки почистіть від шкірки та нарізати половинками.
  6. Цибулю почистіть та наріжте тонкими скибочками.
  7. Додайте овочі в салатник з листям салату.
  8. Додаємо маслини в салатник з овочами та акуратно перемішайте салат.
  9. Посипте овочі нарізаним дрібними кубиками сиром фета, полийте оливковою олією і спеціями.
  10. Все ретельно перемішайте.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська