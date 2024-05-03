Салат на Пасху без майонезу: неймовірне поєднання свіжих овочів та заправки
3 травня 2024, 08:58Читать новость на русском
Джерело:Fajne gotowanie
Грецький салат з листям айсберга – ідеальний варіант смачної закуски. Він чудово підходить для ситного застілля.
Така закуска має бути на столі, хоч би для того, щоб розбавити м'ясні страви свіжими овочами. А ще його так швидко та легко готувати!
До теми Що приготувати з редиски: незвичний рецепт салату, який сподобається всім гостям
Грецький салат без майонезу
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Така смакота / Фото fajne gotowanieІнгредієнти:
– 50 мілілітрів оливкової олії;
– 200 грамів салату Айсберг;
– 300 грамів помідорів;
– 150 грамів огірків;
– 50 грамів цибулі ріпчастої;
– 50 грамів маслин;
– 200 грамів сиру Фета;
– спеції: сіль, орегано.
Приготування:
- Змішайте оливкову олію і спеції в чашці.
- Салат промийте та обсушіть на паперовому рушнику.
- Потім наріжте його на більш дрібні шматочки і викладіть в салатник.
- Помідори помийте і наріжте кубиками.
- Огірки почистіть від шкірки та нарізати половинками.
- Цибулю почистіть та наріжте тонкими скибочками.
- Додайте овочі в салатник з листям салату.
- Додаємо маслини в салатник з овочами та акуратно перемішайте салат.
- Посипте овочі нарізаним дрібними кубиками сиром фета, полийте оливковою олією і спеціями.
- Все ретельно перемішайте.