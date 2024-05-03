Салат на Пасху без майонезу: неймовірне поєднання свіжих овочів та заправки

Грецький салат з листям айсберга – ідеальний варіант смачної закуски. Він чудово підходить для ситного застілля.

Така закуска має бути на столі, хоч би для того, щоб розбавити м'ясні страви свіжими овочами. А ще його так швидко та легко готувати!

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Грецький салат без майонезу

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Така смакота / Фото fajne gotowanie

– 50 мілілітрів оливкової олії;– 200 грамів салату Айсберг;– 300 грамів помідорів;– 150 грамів огірків;– 50 грамів цибулі ріпчастої;– 50 грамів маслин;– 200 грамів сиру Фета;– спеції: сіль, орегано.

Приготування:

Змішайте оливкову олію і спеції в чашці. Салат промийте та обсушіть на паперовому рушнику. Потім наріжте його на більш дрібні шматочки і викладіть в салатник. Помідори помийте і наріжте кубиками. Огірки почистіть від шкірки та нарізати половинками. Цибулю почистіть та наріжте тонкими скибочками. Додайте овочі в салатник з листям салату. Додаємо маслини в салатник з овочами та акуратно перемішайте салат. Посипте овочі нарізаним дрібними кубиками сиром фета, полийте оливковою олією і спеціями. Все ретельно перемішайте.