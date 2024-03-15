Величезна миска за 50 гривень: готуємо культову намазку "Білочка"

15 березня 2024, 17:46
Читать новость на русском

Джерело:

УНІАН

Намазку "Білочка", мабуть, люблять усі. Хоч вона й бюджетна, але дуже смачна.

"Білочка" – дуже проста в приготуванні. Також вона відома як єврейська закуска або єврейська намазка.

Варто спробувати Впорається навіть новачок: швидкі рецепти лінивих суші з "Водним Світом"

Намазка з плавленим сиром і часником

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 8
Інгредієнти:
– 2 плавлені сирки;
– 3 яйця;
– 2 зубчики часнику;
– 10 грамів зеленої цибулі;
– 2 столові ложки майонезу;
– сіль, перець до смаку.

Приготування:

  1. Яйця відваріть у підсоленій воді на круто. На це піде 8 – 10 хвилин після закипання води.
  2. Часник почистьте та подрібніть.
  3. На середній тертці натріть охолоджені варені яйця, а на дрібній – плавлені сирки.
  4. Змішайте сирки, яйця та подрібнений часник.
  5. Заправте страву майонезом, посоліть і поперчіть до смаку.
  6. Готову закуску подавайте на грінках, тостах чи в лаваші. Також "Білочку" можна їсти самостійно, як салат.
Любите намазки? Дізнайтеся, з чим правильно їсти арахісову пасту.
Автор: Ольга Котів