Величезна миска за 50 гривень: готуємо культову намазку "Білочка"
15 березня 2024, 17:46Читать новость на русском
Джерело:УНІАН
Намазку "Білочка", мабуть, люблять усі. Хоч вона й бюджетна, але дуже смачна.
"Білочка" – дуже проста в приготуванні. Також вона відома як єврейська закуска або єврейська намазка.
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Намазка з плавленим сиром і часником
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 8
– 2 плавлені сирки;
– 3 яйця;
– 2 зубчики часнику;
– 10 грамів зеленої цибулі;
– 2 столові ложки майонезу;
– сіль, перець до смаку.
Приготування:
- Яйця відваріть у підсоленій воді на круто. На це піде 8 – 10 хвилин після закипання води.
- Часник почистьте та подрібніть.
- На середній тертці натріть охолоджені варені яйця, а на дрібній – плавлені сирки.
- Змішайте сирки, яйця та подрібнений часник.
- Заправте страву майонезом, посоліть і поперчіть до смаку.
- Готову закуску подавайте на грінках, тостах чи в лаваші. Також "Білочку" можна їсти самостійно, як салат.