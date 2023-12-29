Всього 3 інгредієнти: як правильно зробити легендарний салат "Білочка"

29 грудня 2023, 12:57
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Салат "Білочка", мабуть, знають всі. Його можна їсти як окремо, так і намащувати на хліб.

Також цей салат називають "Єврейський". 24 Канал пропонує приготувати його за класичним рецептом.

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Рецепт салату "Білочка"

  • Час: 5 хвилин
  • Порції: 4 – 6
Інгредієнти:
– 4 відварені курячі яйця;
– 3 плавлені сирки;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– майонез, чорний мелений перець, сіль до смаку.

Приготування:

  1. Почистьте яйця від шкарлупи та натріть їх на дрібній тертці.
  2. Аналогічно натріть плавлені сирочки та змішайте з яйцями.
  3. Вичавіть до інгредієнтів через прес часник, додайте сіль та перець. Заправте все майонезом та ретельно перемішайте до однорідної консистенції.
  4. Цим салатом можна намастити грінки чи брускети, прикрасивши їх скибкою помідора або зеленню. Також він чудово смакуватиме самостійно.
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Автор: Ольга Котів