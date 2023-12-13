Надзвичайно просто і дуже смачно: готуємо культовий салат "Білочка" до Нового року

13 грудня 2023, 15:15
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Джерело:

ТСН

"Білочка" – це один із найпростіших салатів, який слід приготувати на Новий рік чи Різдво. Його можна і подавати самостійно, і використовувати як начинку до хрумких кошиків, тарталеток, булочок тощо.

Цей салат також називають "єврейським". Способів його приготування салату є 2 – з плавленим сиром і твердим, тож обирайте на свій смак.

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Рецепт салату "Білочка"

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 3 відварені яйця;
– 100 грамів твердого сиру або 3 плавлені сирки;
– 3 зубчики часнику;
– 100 грамів майонезу;
– 2 дрібки солі;
– мелений чорний перець до смаку.


Обирайте сир до смаку / Фото Unsplash

Приготування:

  1. На середню або велику тертку натріть сир, а на дрібну – часник.
  2. Відваріть яйця, почистьте і також натріть на тертку.
  3. Змішайте всі інгредієнти в мисці з майонезом, посоліть, поперчіть до смаку і перемішайте.
  4. Перед подаванням готову страву можна посипати твердим сиром або нарізаним яйцем.
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Автор: Ольга Котів