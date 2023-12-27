Культовий "Буніто": готуємо смачний та недорогий салат на Новий рік
27 грудня 2023, 19:26Читать новость на русском
Джерело:blogini_kyxni
Особливе місце на новорічному столі посідають салати. Якщо вам набридли класичні Шуба чи Олів'є, спробуйте приготувати щось новеньке.
Зокрема, радимо звернути увагу на салат "Буніто". Він простий та не потребує безлічі інгредієнтів.
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Рецепт салату "Буніто"
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 6
– 2 варені курячі філе;
– 200 – 300 грамів корейської моркви;
– 5 варених яєць;
– 300 грамів сиру.
Приготування:
- Поріжте куряче філе кубиками. Сир натріть на терці. Білки відділіть від жовтків та натріть на дрібній терці окремо.
- Куряче філе, жовтки та половину сиру заправте майонезом і перемішайте. Викладіть на дно форми.
- Зверху покладіть корейську моркву, яку трішки змастіть майонезом.
- Білки та другу половину сиру перемішайте та розрівняйте по моркві. Добре примніть виделкою.
- Перед подачею салат можна прикрасити на ваш смак – зеленню, лимоном тощо.