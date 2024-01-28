Такої смакоти ви ще точно не їли: готуємо елементарний салат "Бургер"
28 січня 2024, 14:51Читать новость на русском
Джерело:top_havchik_
У салатах можна використовувати не лише ковбасу, прошуто чи крабові палички. Спробуйте додати смажений яловичий фарш.
Приготуйте цей простий та швидкий салат "Бургер". Він вам точно сподобається.
Буде смачно Кулінарна гордість Закарпаття: готуємо справжній гуцульський банош – автентичний рецепт
Салат "Бургер" – покроковий рецепт
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 1 головка салату айсберг;
– 1 помідор;
– 300 грамів фаршу з яловичини;
– 1 цибуля;
– 100 грамів сиру;
– сіль, перець до смаку;
– бальзамічний чи винний оцет.
Для соусу:
– 4 столові ложки йогурту;
– 2 чайні ложки медової гірчиці;
– 1 солоний огірок;
– кріп.
Приготування:
- Почистьте та поріжте цибулю півкільцями. Залийте її оцтом та відставте.
- Посмажте фарш до готовності.
- Тим часом наріжте айсберг та помідори. Відправте їх у миску.
- Для соусу подрібніть солоний огірок і кріп, додайте йогурт, гірчицю та перемішайте.
- Додайте фарш та цибулю без оцту до овочів. Зверху натріть сир.
- Заправте салат соусом, додайте сіль та перець до смаку і добре перемішайте.