У 10 разів смачніший, ніж Шуба: рецепт геніального салату з буряка та оселедця
6 лютого 2024, 23:57Читать новость на русском
Джерело:iriska_dimitrova
Якщо любите Шубу, спробуйте приготувати цей салат. Знайоме поєднання оселедця та буряка вам точно сподобається.
Проте за цим рецептом страва вийде ще смачнішою. Зокрема, через мариновану цибульку, яка чудово відтінятиме смак риби.
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Салат з оселедцем
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 300 грамів слабосолоного оселедця;
– 1 варений буряк;
– 0,5 червоної цибулини;
– 0,5 банки консервованого горошку;
– кріп;
– олія;
– чорний перець.
Маринад для цибулі:
– 1 чайна ложка солі;
– 1 чайна ложка цукру;
– 1 столова ложка оцту;
– 0,5 склянки води.
Приготування:
- Цибулю наріжте пір'їнами чи півкільцями. Додайте сіль, цукор, оцет і воду. Перемішайте і залиште на 20 хвилин.
- Оселедець і буряк наріжте смужками.
- Всі інгредієнти з'єднайте, заправте олією і додайте чорний перець та сіль до смаку.