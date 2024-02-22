Рожевий салат з буряка: бюджетний рецепт, який підійде навіть на свято
22 лютого 2024, 18:42Читать новость на русском
Джерело:tetiana_kvitta
Замість звичайної Шуби на святковий стіл можна приготувати цей салат з буряка. Він точно сподобається більшості ваших гостей.
Цікавого смаку додає маринована цибуля. Зробити її самотужки зовсім не важко.
Варто спробувати Ви забудете про Олів'є: простий рецепт геніального салату до вечері
Рожевий салат з оселедцем
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
– 3 цибулини середнього розміру;
– 1 столова ложка цукру;
– 0,5 столової ложки солі;
– 2 столові ложки оцту;
– гаряча вода;
– 300 грамів оселедця;
– 2 відварені буряки;
– 1 зелене яблуко;
– майонез до смаку.
Приготування:
- Наріжте цибулю тонкими півкільцями. У миску додайте цукор, сіль, оцет та гарячу воду, щоб вона покрила цибулю. Залиште на 15 хвилин.
- Тим часом наріжте кубиками буряк, оселедець та яблуко.
- З'єднайте усі інгредієнти, заправте майонезом та перемішайте. Якщо треба, додайте солі та чорного меленого перцю.