Ціла миска всього за кілька гривень: готуємо найкращий салат до посту
25 березня 2024, 15:35Читать новость на русском
Джерело:pava_vb
Салати врятують будь-який пісний стіл. Адже вони додають смаку та користі навіть буденним стравам.
Радимо приготувати цей салат з буряка. Хоч він і дуже бюджетний, але максимально ароматний.
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Буряк по-корейськи
- Час: 15 хвилин + 3 години на маринування
- Порцій: 6
– 1 кілограм свіжого буряка;
– 7 – 8 зубчиків часнику;
– 5 столових ложок оцту;
– 1 чайна ложка меленого коріандру;
– 3 столові ложки цукру;
– 1 чайна ложка солі;
– 1 чайна ложка перцю;
– 120 мілілітрів олії.
Приготування:
- Натріть буряк і одразу ж почніть робити заправку
- Змішайте подрібнений часник, коріандр, оцет, сіль, перець, олію та цукор.
- Заправте салат дресингом, ретельно перемішайте руками, перекладіть в миску і відправте в холодильник на 3 – 4 години.