Ціла миска всього за кілька гривень: готуємо найкращий салат до посту

25 березня 2024, 15:35
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Джерело:

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Салати врятують будь-який пісний стіл. Адже вони додають смаку та користі навіть буденним стравам.

Радимо приготувати цей салат з буряка. Хоч він і дуже бюджетний, але максимально ароматний.

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Буряк по-корейськи

  • Час: 15 хвилин + 3 години на маринування
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 1 кілограм свіжого буряка;
– 7 – 8 зубчиків часнику;
– 5 столових ложок оцту;
– 1 чайна ложка меленого коріандру;
– 3 столові ложки цукру;
– 1 чайна ложка солі;
– 1 чайна ложка перцю;
– 120 мілілітрів олії.

Приготування:

  1. Натріть буряк і одразу ж почніть робити заправку
  2. Змішайте подрібнений часник, коріандр, оцет, сіль, перець, олію та цукор.
  3. Заправте салат дресингом, ретельно перемішайте руками, перекладіть в миску і відправте в холодильник на 3 – 4 години.
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Автор: Ольга Котів