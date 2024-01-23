Смачніше за вінегрет: геніальний салат з буряка до вечері
23 січня 2024, 15:52Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Приготуйте на вечерю простий і корисний салат з буряка. Ви будете в захваті від незвичайного поєднання цілком звичних продуктів.
Салат з буряка, квашеної капусти, цибулі, родзинок і спецій – дуже простий, економний і смачний. На його приготування знадобиться менш як година, а якщо у вас є готовий буряк – всього кілька хвилин.
Буде смачно З ним все буде в 10 разів смачнішим: салат з капусти до вечері за 10 хвилин
Салат з буряка та квашеної капусти
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 1 буряк;
– 1 цибулина;
– 300 грамів квашеної капусти;
– 4 столові ложки оливкової олії;
– 1 столова ложка кунжуту;
– 2 столові ложки родзинок;
– сіль, чорний мелений перець до смаку;
– 10 грамів приправи "Італійські трави";
– 5 грамів сушеного часнику.
Приготування:
- Буряк середнього розміру помийте, почистьте і наріжте великими шматочками. Загорніть у фольгу, покладіть у форму та помістіть її в розігріту до 200 градусів духовку на 30 хвилин.
- Цибулю почистьте, дрібно наріжте й обсмажте на 2 столових ложках олії до прозорості. Потім додайте квашену капусту, перемішайте і смажте ще 5 – 7 хвилин.
- Запечений буряк натріть на велику тертку і викладіть у салатник. Додайте промиті родзинки, смажену з цибулею капусту, сіль, перець, італійські трави, сушений часник і кунжут. Полийте олією і добре перемішайте.