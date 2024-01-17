Вам відомо не все: що обов'язково потрібно додати у салат з буряку та сиру

Доволі часто у шаленому ритмі життя нам бракує часу на довге перебування біля плити. Швидкі рецепти смачних страв – це те, що завжди виручає та дозволяє потурбуватися про себе, навіть коли вільними є всього кілька хвилин.

Коли бракує часу на приготування ситної основної страви, завжди можна скористатися рецептами салатів. Вони не потребують багато часу та дозволяють використати інгредієнти, які є у кожному холодильнику.

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Рецепт салату з буряка та фети

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 2

– 3 великих запечених буряки;– 100 грамів сиру фета;– 2 столові ложки волоські горіхи або арахіс;– 2 жмені руколи;– 2 столові ложки оливкової олії;– 1 чайна ложка меду;– 1 чайна ложка бальзамічного оцету;– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Буряк та фету нарізаємо кубиками. Руколу нарізаємо крупними шматочками. У невеликій мисці змішуємо оливкову олію, оцет, мед, сіль та перець. Горіхи обсмажуємо до золотистого кольору. Ретельно перемішуємо усі інгредієнти у великій мисці.

Смачного!

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