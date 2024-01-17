Вам відомо не все: що обов'язково потрібно додати у салат з буряку та сиру
17 січня 2024, 22:10Читать новость на русском
Джерело:Ania Starmach
Доволі часто у шаленому ритмі життя нам бракує часу на довге перебування біля плити. Швидкі рецепти смачних страв – це те, що завжди виручає та дозволяє потурбуватися про себе, навіть коли вільними є всього кілька хвилин.
Коли бракує часу на приготування ситної основної страви, завжди можна скористатися рецептами салатів. Вони не потребують багато часу та дозволяють використати інгредієнти, які є у кожному холодильнику.
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Рецепт салату з буряка та фети
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
– 3 великих запечених буряки;
– 100 грамів сиру фета;
– 2 столові ложки волоські горіхи або арахіс;
– 2 жмені руколи;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 1 чайна ложка меду;
– 1 чайна ложка бальзамічного оцету;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Буряк та фету нарізаємо кубиками.
- Руколу нарізаємо крупними шматочками.
- У невеликій мисці змішуємо оливкову олію, оцет, мед, сіль та перець.
- Горіхи обсмажуємо до золотистого кольору.
- Ретельно перемішуємо усі інгредієнти у великій мисці.
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