Улюблений весняний салат: готуємо з черемшею та яйцем
11 квітня 2024, 16:10Читать новость на русском
Джерело:"Домашні рецепти від Natalia Sus"
Черемшу занесено до Червоної книги України, тому збирати її в лісах категорично заборонено. І варто пам'ятати, що зазвичай черемша, яка продається на стихійних ринках, зібрана нелегально.
Тому якщо ви хочете ласувати цією зеленню, радимо вирощувати її власноруч. Насіння черемші продається у вільному доступі.
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Салат з черемші з яйцем
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
– 3 яйця;
– 100 грамів фети;
– 100 грамів черемші;
– 2 столові ложки сметани;
– 2 столові ложки майонезу 67%;
– сіль до смаку.
Приготування:
- Яйця відваріть на круто впродовж 10 хвилин після закипання. Потім охолодіть їх, почистьте і розділіть на жовтки та білки.
- У салатник викладіть фету і жовтки. Подрібніть їх виделкою. Білки поріжте дрібними кубиками та додайте в салатник.
- Черемшу добре промийте, відріжте хвостики. Наріжте на свій смак і покладіть у салатник до решти інгредієнтів.
- Додайте сметану, майонез, сіль і все добре перемішайте.