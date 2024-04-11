Улюблений весняний салат: готуємо з черемшею та яйцем

11 квітня 2024, 16:10
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Джерело:

"Домашні рецепти від Natalia Sus"

Черемшу занесено до Червоної книги України, тому збирати її в лісах категорично заборонено. І варто пам'ятати, що зазвичай черемша, яка продається на стихійних ринках, зібрана нелегально.

Тому якщо ви хочете ласувати цією зеленню, радимо вирощувати її власноруч. Насіння черемші продається у вільному доступі.

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Салат з черемші з яйцем

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 3 яйця;
– 100 грамів фети;
– 100 грамів черемші;
– 2 столові ложки сметани;
– 2 столові ложки майонезу 67%;
– сіль до смаку.

Приготування:

  1. Яйця відваріть на круто впродовж 10 хвилин після закипання. Потім охолодіть їх, почистьте і розділіть на жовтки та білки. 
  2. У салатник викладіть фету і жовтки. Подрібніть їх виделкою. Білки поріжте дрібними кубиками та додайте в салатник.
  3. Черемшу добре промийте, відріжте хвостики. Наріжте на свій смак і покладіть у салатник до решти інгредієнтів.
  4. Додайте сметану, майонез, сіль і все добре перемішайте.
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Автор: Ольга Котів