З того, що є в холодильнику: готуємо апетитний салат "Чумацький" з найдоступніших продуктів

Смачний салат можна приготувати з найпростіших продуктів. Спробуйте "Чумацький" – вам точно сподобається

Цей салат трохи схожий на знайоме всім Олів'є. Тож якщо вам воно подобається, обов'язково приготуйте його.

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Салат "Чумацький"

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 2

– 200 грамів шинки;– 1 червоний болгарський перець;– 2 варені картоплини;– 150 грамів консервованого горошку;– 20 грамів зеленої цибулі;– сіль, чорний мелений перець до смаку;– 50 грамів майонезу 72%.

Приготування:

Шинку або ковбасу наріжте кубиком. Вимитий і обсушений солодкий перець розріжте навпіл, почистьте від зернят і теж наріжте кубиком. Те ж саме зробіть з відвареною картоплею. Зелену цибулю промийте, обсушіть і подрібніть. У миску викладіть усі нарізані інгредієнти, додайте консервований горошок, сіль, перець, майонез і добре перемішайте.