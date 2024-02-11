З того, що є в холодильнику: готуємо апетитний салат "Чумацький" з найдоступніших продуктів
11 лютого 2024, 20:45Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Смачний салат можна приготувати з найпростіших продуктів. Спробуйте "Чумацький" – вам точно сподобається
Цей салат трохи схожий на знайоме всім Олів'є. Тож якщо вам воно подобається, обов'язково приготуйте його.
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Салат "Чумацький"
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
– 200 грамів шинки;
– 1 червоний болгарський перець;
– 2 варені картоплини;
– 150 грамів консервованого горошку;
– 20 грамів зеленої цибулі;
– сіль, чорний мелений перець до смаку;
– 50 грамів майонезу 72%.
Приготування:
- Шинку або ковбасу наріжте кубиком. Вимитий і обсушений солодкий перець розріжте навпіл, почистьте від зернят і теж наріжте кубиком.
- Те ж саме зробіть з відвареною картоплею. Зелену цибулю промийте, обсушіть і подрібніть.
- У миску викладіть усі нарізані інгредієнти, додайте консервований горошок, сіль, перець, майонез і добре перемішайте.