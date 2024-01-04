10 хвилин – і готово: готуємо класичний "Дністер" – найкращий святковий рецепт
4 січня 2024, 21:59Читать новость на русском
Джерело:Cookpad
"Дністер" – смачний та відомий всім салат. Його дуже просто готувати – можна впоратися буквально за 10 хвилин.
Вам знадобляться найпростіші інгредієнти. Попри легкість у приготуванні, "Дністер" може стати окрасою святкового столу.
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Класичний рецепт салату "Дністер"
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
– 300 – 400 грамів білоголової капусти;
– 150 грамів напівкопченої ковбаси;
– 1 середня цибулина за бажанням;
– 3 – 4 столові ложки зеленого консервованого горошку;
– 2 – 3 столові ложки майонезу;
– сіль та перець до смаку.
З фіолетовою капустою салат буде яскравішим / Фото Unsplash
Приготування:
- Капусту тонко нашинкуйте та перекладіть в салатницю.
- Добре посоліть і перемніть руками, щоб вона стала м'якшою.
- Ковбасу наріжте тонкою соломкою. Перекладіть у салатницю до капусти.
- Додайте туди ж горошок і дрібно нарізану цибулю.
- Заправте салат майонезом та акуратно перемішайте. Готову страву прикрасьте зеленню.