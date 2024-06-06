Найкращий літній салат під шашлик: він чудово доповнить ваш стіл
6 червня 2024, 00:23Читать новость на русском
Джерело:Fajne gotowanie
Шашлик – це смачна та ароматна страва, за яку ми так любимо літо. Щоб зробити ваш стіл ще більш апетитним і збалансованим, важливо доповнити шашлик відповідними гарнірами та салатами.
Ідеальний салат для шашлику має бути свіжим та легким. Він повинен добре поєднуватися з насиченим смаком м'яса, додаючи йому нових відтінків і підкреслювати його соковитість.
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Літній салат до шашлику
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
– 200 грамів філе індички (або курятини);
– 50 грамів червоної цибулі;
– 10 мілілітрів соняшникової олії;
– 180 грамів йогурту натурального 2%;
– 2 помідори;
– 1 огірок;
– 200 грамів листя салату;
– 10 грамів кропу.
Приготування:
- Налийте йогурт у миску, додайте дрібно нарізаний кріп і добре перемішайте.
- Салат помийте та порвіть, покладіть в миску.
- Овочі вимийте і дрібно наріжте.
- Змішайте їх з листям салату.
- М'ясо промийте, обсушіть, потім наріжте на дрібні шматочки та обсмажте в невеликій кількості олії.
- М'ясо викладіть на салат.
- Подавайте все з йогуртом та кропом.
Порада
Цей салат чудово смакуватиме і з шашликом, і без м'яса. Для того, щоб додати салату пікантності, покладіть у нього сезонні ягоди – полуницю, малину чи ожину.