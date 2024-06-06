Найкращий літній салат під шашлик: він чудово доповнить ваш стіл

6 червня 2024, 00:23
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Джерело:

Fajne gotowanie

Шашлик – це смачна та ароматна страва, за яку ми так любимо літо. Щоб зробити ваш стіл ще більш апетитним і збалансованим, важливо доповнити шашлик відповідними гарнірами та салатами.

Ідеальний салат для шашлику має бути свіжим та легким. Він повинен добре поєднуватися з насиченим смаком м'яса, додаючи йому нових відтінків і підкреслювати його соковитість.

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Літній салат до шашлику

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 200 грамів філе індички (або курятини);
– 50 грамів червоної цибулі;
– 10 мілілітрів соняшникової олії;
– 180 грамів йогурту натурального 2%;
– 2 помідори;
– 1 огірок;
– 200 грамів листя салату;
– 10 грамів кропу.

Приготування:

  1. Налийте йогурт у миску, додайте дрібно нарізаний кріп і добре перемішайте.
  2. Салат помийте та порвіть, покладіть в миску.
  3. Овочі вимийте і дрібно наріжте.
  4. Змішайте їх з листям салату.
  5. М'ясо промийте, обсушіть, потім наріжте на дрібні шматочки та обсмажте в невеликій кількості олії.
  6. М'ясо викладіть на салат.
  7. Подавайте все з йогуртом та кропом.

Порада

Цей салат чудово смакуватиме і з шашликом, і без м'яса. Для того, щоб додати салату пікантності, покладіть у нього сезонні ягоди – полуницю, малину чи ожину.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська