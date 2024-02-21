Ви забудете про Олів'є: простий рецепт геніального салату до вечері
21 лютого 2024, 17:53Читать новость на русском
Джерело:lenna_mazur
Якщо традиційні салати вам набридли, спробуйте приготувати цей. Така страва сподобається багатьом.
У цьому рецепті використовуються свіжі шампіньйони. Їх можна замінити на мариновані – буде теж дуже смачно.
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Салат з шампіньйонами
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
– 250 грамів шампіньйонів;
– 3 яйця;
– 250 грамів огірків;
– 250 грамів кукурудзи;
– 50 грамів синьої цибулі;
– 2 столові ложки сметани;
– 2 чайні ложки діжонської гірчиці;
– 1 чайна ложка лимонного соку;
– сіль, перець до смаку.
Приготування:
- Обсмажте печериці до готовності. Яйця зваріть на круто.
- Тим часом наріжте півкільцями цибулю та огірки. Яйця подрібніть довільними шматками.
- Змішайте сметану, гірчицю та лимонний сік.
- У миску покладіть овочі, готові гриби, кукурудзу. Заправте все соусом, сіллю та перцем.