Ви забудете про Олів'є: простий рецепт геніального салату до вечері

21 лютого 2024, 17:53
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Джерело:

lenna_mazur

Якщо традиційні салати вам набридли, спробуйте приготувати цей. Така страва сподобається багатьом.

У цьому рецепті використовуються свіжі шампіньйони. Їх можна замінити на мариновані – буде теж дуже смачно.

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Салат з шампіньйонами

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 250 грамів шампіньйонів;
– 3 яйця;
– 250 грамів огірків;
– 250 грамів кукурудзи;
– 50 грамів синьої цибулі;
– 2 столові ложки сметани;
– 2 чайні ложки діжонської гірчиці;
– 1 чайна ложка лимонного соку;
– сіль, перець до смаку.

Приготування:

  1. Обсмажте печериці до готовності. Яйця зваріть на круто.
  2. Тим часом наріжте півкільцями цибулю та огірки. Яйця подрібніть довільними шматками.
  3. Змішайте сметану, гірчицю та лимонний сік.
  4. У миску покладіть овочі, готові гриби, кукурудзу. Заправте все соусом, сіллю та перцем.
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Автор: Ольга Котів