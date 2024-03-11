Такої смакоти ви ще не їли: готуємо розкішний салат із копченої скумбрії
11 березня 2024, 01:10Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Копчена скумбрія є чудовим інгредієнтом для салату. Така страва точно сподобається багатьом.
Ви приготуєте цей салат всього за кілька хвилин. Адже зварити потрібно лише яйця.
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Салат зі скумбрії
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
– 1 копчена скумбрія;
– 4 яйця;
– 1 огірок;
– 1 солодкий перець;
– 1 цибулина;
– 1 столова ложка винного оцту;
– 200 грамів консервованої кукурудзи;
– 3 столові ложки майонезу 50%;
– 2 столові ложки сметани;
– сіль, перець чорний мелений, зелень до смаку. Не знаєте, що приготувати? Заморожені креветки, мідії, крабові палички – обирайте найсмачніше від ТМ "Водний Світ" – лідера на українському ринку морепродуктів. Насолоджуйтесь кулінарними експериментами, а бренд подбає про якість та бездоганний смак!
Приготування:
- Відваріть яйця на круто. Остудіть, почистьте та наріжте кубиками.
- Цибулю подрібніть, додайте оцет й залиште маринуватися на 10 хвилин.
- Огірок наріжте кубиками. З перцю видаліть серцевину і теж наріжте його кубиками.
- Розберіть скумбрію, відділіть м'ясо від хребта, виберіть кісточки. Подрібніть рибу виделкою.
- Викладіть у миску всі подрібнені інгредієнти. З кукурудзи злийте рідину, а зерна додайте до салату.
- Для заправки змішайте майонез зі сметаною, приправте сіллю й перцем до смаку. Заправте салат та добре перемішайте.