Такої смакоти ви ще не їли: готуємо розкішний салат із копченої скумбрії

Копчена скумбрія є чудовим інгредієнтом для салату. Така страва точно сподобається багатьом.

Ви приготуєте цей салат всього за кілька хвилин. Адже зварити потрібно лише яйця.

Буде смачно Впорається навіть новачок: швидкі рецепти лінивих суші з "Водним Світом"

Салат зі скумбрії

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

– 1 копчена скумбрія;– 4 яйця;– 1 огірок;– 1 солодкий перець;– 1 цибулина;– 1 столова ложка винного оцту;– 200 грамів консервованої кукурудзи;– 3 столові ложки майонезу 50%;– 2 столові ложки сметани;– сіль, перець чорний мелений, зелень до смаку. Не знаєте, що приготувати? Заморожені креветки, мідії, крабові палички – обирайте найсмачніше від ТМ "Водний Світ" – лідера на українському ринку морепродуктів. Насолоджуйтесь кулінарними експериментами, а бренд подбає про якість та бездоганний смак!

Приготування:

Відваріть яйця на круто. Остудіть, почистьте та наріжте кубиками. Цибулю подрібніть, додайте оцет й залиште маринуватися на 10 хвилин. Огірок наріжте кубиками. З перцю видаліть серцевину і теж наріжте його кубиками. Розберіть скумбрію, відділіть м'ясо від хребта, виберіть кісточки. Подрібніть рибу виделкою. Викладіть у миску всі подрібнені інгредієнти. З кукурудзи злийте рідину, а зерна додайте до салату. Для заправки змішайте майонез зі сметаною, приправте сіллю й перцем до смаку. Заправте салат та добре перемішайте.