Салат із зелених помідорів на зиму: простий рецепт на 5 літрових банок
27 липня 2024, 17:59Читать новость на русском
Джерело:"Куховаримо разом"
Салат із зелених помідорів стане в пригоді взимку. Встигніть зробити його, поки триває сезон.
Цей салат готується дуже просто. Спробуйте втілити такий рецепт у життя.
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Салат із зелених помідорів
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порцій: 5
– 1 кілограм зелених помідорів;
– 250 грамів зеленого болгарського перцю;
– 250 грамів цибулі;
– 250 грамів моркви;
– 30 грамів зелені;
– 1 столова ложка солі;
– 50 грамів цукру;
– 100 мілілітрів олії;
– 60 мілілітрів оцту;
– 3 лаврові листки;
– 5 горошин чорного перцю.
Приготування:
- Овочі й зелень помийте. Помідори наріжте скибочками, перець – соломкою. Зелень подрібніть.
- Цибулю й моркву почистьте. Цибулю наріжте неширокими півкільцями, а моркву натріть на велику терку.
- З'єднайте підготовлені інгредієнти в мисці, додайте сіль, цукор, олію, оцет і добре перемішайте. Залиште на 30 хвилин.
- Тим часом простерилізуйте банки й кришки. На дно кожної банки покладіть по шматочку лаврового листка, по горошині перцю і салат.
- Накрийте банки кришками, поставте їх у велику каструлю з теплою водою. Доведіть до кипіння і стерилізуйте на помірному вогні 40 хвилин.
- Щільно закрийте банки кришками й залиште до повного остигання.