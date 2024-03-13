Свекруха вимагатиме рецепт: готуємо розкішний весняний салат із секретним інгредієнтом
13 березня 2024, 17:05Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Цей простий та вітамінний салат точно сподобається всій родині. А корисний інгредієнт зробить його ще апетитнішим.
Мовиться про сир фета. Також ви можете поекспериментувати із заправкою – замінити майонез на сметану чи грецький йогурт.
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Рецепт весняного салату із зеленою цибулею
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
– 1 пучок зеленої цибулі;
– 2 яйця;
– 1 огірок;
– 60 грамів майонезу 72%;
– 1 пучок петрушки;
– 50 грамів сиру фета.
Приготування:
- Яйця добре відваріть у киплячій воді протягом 10 хвилин. Очистьте від шкарлупи та наріжте невеликими кубиками.
- Добре промийте зелену цибулю та наріжте її невеликими шматочками.
- Також помийте огірок. Наріжте його напівкільцями або кубиками.
- Із фети злийте зайву рідину та наріжте сир кубиками.
- У великій мисці змішайте всі інгредієнти. Додайте майонез, присипте зеленою петрушкою та добре перемішайте.