Рецепт найкращої закуски до м'яса: консервуємо пікантний салат з кабачків по-корейськи
20 липня 2024, 20:37Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Є безліч рецептів смачних салатів на зиму з кабачків. Радимо приготувати цю закрутку по-корейськи.
Такий пікантний салат ідеально підійде до м'яса. Також його дуже смачно їсти самостійно.
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Салат з кабачків по-корейськи
- Час: 1 година 10 хвилин
- Порцій: 4
– 2 кілограми кабачків;
– 300 грамів цибулі;
– 400 грамів моркви;
– 200 грамів червоного солодкого перцю;
– 7 зубчиків часнику;
– 80 грамів зелені.
Для маринаду:
– 100 грамів оцту 9%;
– 150 мілілітрів олії;
– 2 столові ложки солі;
– 3 столові ложки цукру;
– 1 чайна ложка червоного меленого перцю;
– 2 столові ложки приправи до моркви по-корейськи.
Приготування:
- Овочі та зелень помийте. Кабачки наріжте тонкими смужками, солодкий перець — соломкою, очищену цибулю – півкільцями, а моркву натріть на терку по-корейськи. Зелень подрібніть.
- Змішайте оцет, олію, сіль, цукор, перець і приправу для моркви по-корейськи.
- Овочі викладіть у велику каструлю, полийте маринадом і ретельно перемішайте. Залиште на 3 години.
- Тим часом підготуйте банки та кришки. Щільно заповніть банки салатом і накрийте кришками.
- На дно великої каструлі покладіть рушник і поставте в неї банки. Налийте теплу воду до плечиків. Доведіть воду до кипіння і кип'ятіть на помірному вогні 30 хвилин. Після цього герметично закрийте банки кришками.