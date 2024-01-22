З ним все буде в 10 разів смачнішим: салат з капусти до вечері за 10 хвилин
22 січня 2024, 20:30Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Салат з капусти може чудово доповнити вашу вечерю. Окрім чудового смаку, його перевагою є швидкість приготування.
У цьому салаті немає майонезу. Тому він ще й максимально корисний.
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Салат з капусти за 10 хвилин
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 8
– 1 кілограм капусти;
– 2 моркви;
– 2 солодкі перці;
– 1 цибуля;
– 3 зубчики часнику;
– половина гострого червоного перцю;
– 40 грамів цукру;
– 40 грамів солі;
– 30 мілілітрів оцту;
– 5 грамів чорного меленого перцю;
– 100 мілілітрів олії.
Приготування:
- Капусту помийте, зніміть верхні листки, а решту тонко нашинкуйте.
- Моркву почистьте, помийте і наріжте тоненькою соломкою, а очищену цибулю – напівкільцями.
- Почистьте часник та пропустіть його через прес.
- Видаліть серцевину в солодкому перці, помийте і наріжте невеликими смужками. Гострий перець очистьте від насіння і подрібніть.
- Додайте до капусти всі овочі, оцет, сіль, цукор, перець, перемішайте та помніть руками. Готовий салат заправте олією. Він буде ще кращим, якщо настоїться кілька годин.