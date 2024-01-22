З ним все буде в 10 разів смачнішим: салат з капусти до вечері за 10 хвилин

Салат з капусти може чудово доповнити вашу вечерю. Окрім чудового смаку, його перевагою є швидкість приготування.

У цьому салаті немає майонезу. Тому він ще й максимально корисний.

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Салат з капусти за 10 хвилин

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 8

– 1 кілограм капусти;– 2 моркви;– 2 солодкі перці;– 1 цибуля;– 3 зубчики часнику;– половина гострого червоного перцю;– 40 грамів цукру;– 40 грамів солі;– 30 мілілітрів оцту;– 5 грамів чорного меленого перцю;– 100 мілілітрів олії.

Приготування:

Капусту помийте, зніміть верхні листки, а решту тонко нашинкуйте. Моркву почистьте, помийте і наріжте тоненькою соломкою, а очищену цибулю – напівкільцями. Почистьте часник та пропустіть його через прес. Видаліть серцевину в солодкому перці, помийте і наріжте невеликими смужками. Гострий перець очистьте від насіння і подрібніть. Додайте до капусти всі овочі, оцет, сіль, цукор, перець, перемішайте та помніть руками. Готовий салат заправте олією. Він буде ще кращим, якщо настоїться кілька годин.