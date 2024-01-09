Усі британці його обожнюють: простий рецепт зимового салату від Джеймі Олівера
9 січня 2024, 23:57Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Навіть взимку можна приготувати смачний та корисний салат. Найпопулярніший англійський шеф-кухар Джеймі Олівер поділився своїм простим рецептом.
У ньому поєднуються червона та біла капусти. Цей салат може додати яскравості та привабливості будь-якому столу.
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Рецепт салату від Джеймі Олівера
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 6
– половина голівки червоної капусти;
– половина голівки білої капусти;
– 2 морквини;
– 30 грамів зеленої цибулі;
– 300 грамів молока 2,5%;
– 4 в'ялені анчоуси;
– 6 зубчиків часнику;
– 2 столові ложки білого винного оцту;
– 6 столових ложок оливкової олії;
– 1 чайна ложка діжонської гірчиці;
– 30 грамів гарбузового насіння;
– 4 гілочки м'яти.
Приготування:
- Помийте та подрібніть капусту. Помийте, почистьте та дрібно наріжте моркву або натріть її на салатній тертці.
- Помийте та подрібніть зелену цибулю. Перекладіть усі овочі у велику миску.
- Очистьте та подрібніть часник. Налийте у глибокий ківш молоко, додайте до нього анчоуси з часником та доведіть суміш до кипіння.
- Проваріть часник з анчоусами на невеликому вогні 10 хвилин.
- Перелийте суміш в глибоку чашу. Додайте оцет, гірчицю, олію, сіль та перець. Добре перемішайте. Спробуйте соус та додайте те, чого, на вашу думку, недостатньо.
- Полийте соусом овочі та перемішайте.
- Помийте та добре обсушіть листки м'яти. На пательні розігрійте насіння без додавання олії.
- Насипте на салат тепле насіння та порвані листки м'яти.