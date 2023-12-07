Ефектний салат на Новий рік, який першим зметуть зі столу: рецепт з копченою куркою і кукурудзою

7 грудня 2023, 13:01
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Джерело:

"Коліжанка"

Варіантів салатів, які можна приготувати на Новий рік, є безліч. Якщо любите поєднання копченої курки та грибів, можете скористатися цим рецептом.

Салат з копченою куркою, грибами і кукурудзою залишиться у вашій пам'яті назавжди. Це максимально просте частування для друзів можна приготувати, навіть коли вони вже на порозі.

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Салат з копченою куркою, грибами і кукурудзою

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 250 грамів копченої курки;
– 100 грамів маринованих грибів;
– 150 грамів консервованої кукурудзи;
– 4 яйця;
– 140 грамів сметани;
– чіпси до смаку.

Приготування:

  1. Копчену курку звільніть від шкірки і кісток, після чого розділіть на квадратні шматочки.
  2. Курячі яйця помийте і зваріть круто. Після варіння залийте їх холодною водою, а потім очистіть від шкаралупи. Відокремте жовтки від білків. Білки і жовтки окремо подрібніть теркою.
  3. Мариновані гриби наріжте квадратиками. Копчену курку складіть на тарілку, де будете формувати салат. Просочіть сметаною.
  4. Зверху розподіліть гриби й знову прошаруйте сметаною.
  5. Баночку консервованої кукурудзи розкрийте, вилийте маринад, а саму кукурудзу розподіліть по грибному шару. Просочіть сметаною.
  6. Далі рівномірно розподіліть білки та прошаруйте сметаною.
  7. Припорошіть салат курячими жовтками.
  8. У хаотичному порядку застроміть чіпси. Готова страва буде схожою на квітку.
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Автор: Ольга Котів