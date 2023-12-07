Ефектний салат на Новий рік, який першим зметуть зі столу: рецепт з копченою куркою і кукурудзою

Варіантів салатів, які можна приготувати на Новий рік, є безліч. Якщо любите поєднання копченої курки та грибів, можете скористатися цим рецептом.

Салат з копченою куркою, грибами і кукурудзою залишиться у вашій пам'яті назавжди. Це максимально просте частування для друзів можна приготувати, навіть коли вони вже на порозі.

Буде смачно Ідеальна родинна вечеря на Миколая: готуємо особливий кіш з куркою та сиром

Салат з копченою куркою, грибами і кукурудзою

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 6

– 250 грамів копченої курки;– 100 грамів маринованих грибів;– 150 грамів консервованої кукурудзи;– 4 яйця;– 140 грамів сметани;– чіпси до смаку.

Приготування:

Копчену курку звільніть від шкірки і кісток, після чого розділіть на квадратні шматочки. Курячі яйця помийте і зваріть круто. Після варіння залийте їх холодною водою, а потім очистіть від шкаралупи. Відокремте жовтки від білків. Білки і жовтки окремо подрібніть теркою. Мариновані гриби наріжте квадратиками. Копчену курку складіть на тарілку, де будете формувати салат. Просочіть сметаною. Зверху розподіліть гриби й знову прошаруйте сметаною. Баночку консервованої кукурудзи розкрийте, вилийте маринад, а саму кукурудзу розподіліть по грибному шару. Просочіть сметаною. Далі рівномірно розподіліть білки та прошаруйте сметаною. Припорошіть салат курячими жовтками. У хаотичному порядку застроміть чіпси. Готова страва буде схожою на квітку.