Секретний інгредієнт, який змінить все: надалі ви готуватимете крабовий салат лише так

22 листопада 2023, 17:35
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Джерело:

Shuba

Кожна українська сім'я має свій варіант крабового салату. Проте є один інгредієнт, додавши який страва заграє по-новому.

Салат з крабовими паличками був і є кулінарним хітом. Коли хочеться свята без великих витрат, часто готують саме його.

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Салат з крабовими паличками – покроковий рецепт

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 3
Інгредієнти:
– 250 грамів крабових паличок;
– 200 грамів плавленого сиру;
– 2 зубчики часнику;
– 3 яйця;
– 70 грамів сухариків;
– 100 грамів консервованої кукурудзи;
– 100 грамів майонезу 67%.

Приготування:

  1. Відваріть та почистьте яйця. Часник, який надасть салату пікантного аромату, натріть на дрібній тертці. Те ж саме зробіть з плавленим сиром. Крабові палички наріжте кубиком чи соломкою.
  2. Почніть збирати салат. Першим шаром буде плавлений сир, зверху часник, який вкрийте тонкою сіточкою майонезу.
  3. Другим шаром покладіть натерті яйця і зверху знову має бути тонка сіточка майонезу.
  4. Третій шар – крабові палички з тонкою сіточкою майонезу.
  5. Четвертий шар – пшеничні сухарики, змащені майонезом
  6. П'ятим шаром буде кукурудза. На бажання прикрасьте салат свіжою зеленню.
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Автор: Ольга Котів