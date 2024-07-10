Ви готуватимете його постійно: рецепт салату з крабовими паличками та авокадо
10 липня 2024, 22:59Читать новость на русском
Джерело:mykola_lyulko
Якщо любите салати з крабовими паличками, спробуйте втілити в життя цей рецепт. Такий салат здивує всіх ваших рідних.
Він цілком може стати окрасою святкового столу. Водночас цей салат дуже просто готується.
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Крабовий салат з авокадо
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
– 400 грамів крабових паличок;
– 120 грамів огірків;
– 120 грамів яблук;
– 120 грамів томатів;
– 90 грамів майонезу;
– 2 авокадо;
– цедра 1 лимона;
– сік з половини лимона;
– 20 грамів соусу шрірача;
– 20 грамів кунжутної олії;
– сіль та чорний мелений перець до смаку.
Приготування:
- Наріжте на дрібні кубики авокадо, крабові палички, огірки, яблука і томати.
- Додайте цедру та сік лимона.
- Приправте салат сіллю, перцем, соусом шрірача, майонезом та кунжутною олією.
- Все добре перемішайте, перекладіть у половинки зі шкірок авокадо та подавайте.