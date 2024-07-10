Ви готуватимете його постійно: рецепт салату з крабовими паличками та авокадо

10 липня 2024, 22:59
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Джерело:

mykola_lyulko

Якщо любите салати з крабовими паличками, спробуйте втілити в життя цей рецепт. Такий салат здивує всіх ваших рідних.

Він цілком може стати окрасою святкового столу. Водночас цей салат дуже просто готується.

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Крабовий салат з авокадо

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 400 грамів крабових паличок;
– 120 грамів огірків;
– 120 грамів яблук;
– 120 грамів томатів;
– 90 грамів майонезу;
– 2 авокадо;
– цедра 1 лимона;
– сік з половини лимона;
– 20 грамів соусу шрірача;
– 20 грамів кунжутної олії;
– сіль та чорний мелений перець до смаку.

Приготування:

  1. Наріжте на дрібні кубики авокадо, крабові палички, огірки, яблука і томати.
  2. Додайте цедру та сік лимона.
  3. Приправте салат сіллю, перцем, соусом шрірача, майонезом та кунжутною олією.
  4. Все добре перемішайте, перекладіть у половинки зі шкірок авокадо та подавайте.
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Автор: Ольга Котів