Пальчики оближеш: готуємо казковий салат з крабовими паличками та молодою капустою
22 липня 2024, 15:21Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Салат з крабовими паличками – класика будь-якого столу. Спробуйте приготувати його з молодою капустою.
Страва заграє новими фарбами. Такий салат вам точно сподобається.
Варто спробувати Ви готуватимете його постійно: рецепт салату з крабовими паличками та авокадо
Салат з крабовими паличками та капустою
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
– 300 грамів молодої капусти;
– 100 грамів крабових паличок;
– 20 грамів кукурудзи;
– 2 яйця;
– 0,5 пучка петрушки;
– 150 грамів грецького йогурту;
– 1 чайна ложка лимонного соку;
– 1 чайна ложка бальзамічного оцту;
– 1 чайна ложка оливкової олії Extra Virgin;
– 1 чайна ложка діжонської гірчиці;
– 1 зубчик часнику;
– сіль, перець до смаку.
Приготування:
- Нашинкуйте молоду капусту. Крабові палички поріжте тонкими шматочками, а яйця – кубиками. Зелень подрібніть, а з кукурудзи злийте зайву рідину. Перекладіть все у салатник.
- Для соусу змішайте йогурт, лимонний сік, гірчицю, бальзамічний оцет, оливкову олію пропущений через прес часник, сіль і чорний перець.
- Заправте салат, перемішайте і відразу подавайте до столу.