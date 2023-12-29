Так робили ще наші батьки: рецепт фантастичного крабового салату, як в мами
29 грудня 2023, 21:05Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Салат з крабовими паличками є частим гостем на святкових столах українців. Багатьом він відомий ще з дитинства.
Салат з крабовими паличками, свіжими огірками та кукурудзою – класична версія популярної закуски. Його дуже просто приготувати, тож обов'язково спробуйте.
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Рецепт класичного салату з крабовими паличками
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 4 яйця;
– 12 крабових паличок;
– 2 огірки;
– 1 пучок зеленої цибулі;
– 340 грамів консервованої кукурудзи;
– майонез 72% до смаку;
– сіль, перець чорний мелений до смаку.
Приготування:
- Добре помиті яйця відваріть круто. Після відварювання опустіть їх у холодну воду.
- Помийте та почистьте від шкірки огірки, наріжте їх кубиками й покладіть у салатницю.
- Помиту цибулю обсушіть паперовими рушниками та дрібно наріжте. Додайте до огірків.
- Звільніть від целофану крабові палички та наріжте кубиками, попередньо розділивши кожну навпіл.
- Охолоджені яйця почистьте від шкарлупи та наріжте на довільні шматочки. Також їх можна натерти на великій тертці.
- Перекладіть крабові палички та яйця в салатницю. Злийте з кукурудзи зайву рідину та додайте зерна до салату.
- Посоліть та поперчіть салат. Заправте його майонезом і перемішайте.