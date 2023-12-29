Так робили ще наші батьки: рецепт фантастичного крабового салату, як в мами

29 грудня 2023, 21:05
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Джерело:

Shuba

Салат з крабовими паличками є частим гостем на святкових столах українців. Багатьом він відомий ще з дитинства.

Салат з крабовими паличками, свіжими огірками та кукурудзою – класична версія популярної закуски. Його дуже просто приготувати, тож обов'язково спробуйте.

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Рецепт класичного салату з крабовими паличками

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 4 яйця;
– 12 крабових паличок;
– 2 огірки;
– 1 пучок зеленої цибулі;
– 340 грамів консервованої кукурудзи;
– майонез 72% до смаку;
– сіль, перець чорний мелений до смаку.

Приготування:

  1. Добре помиті яйця відваріть круто. Після відварювання опустіть їх у холодну воду.
  2. Помийте та почистьте від шкірки огірки, наріжте їх кубиками й покладіть у салатницю.
  3. Помиту цибулю обсушіть паперовими рушниками та дрібно наріжте. Додайте до огірків.
  4. Звільніть від целофану крабові палички та наріжте кубиками, попередньо розділивши кожну навпіл.
  5. Охолоджені яйця почистьте від шкарлупи та наріжте на довільні шматочки. Також їх можна натерти на великій тертці.
  6. Перекладіть крабові палички та яйця в салатницю. Злийте з кукурудзи зайву рідину та додайте зерна до салату.
  7. Посоліть та поперчіть салат. Заправте його майонезом і перемішайте.
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Автор: Ольга Котів