Можна їсти відрами: приготуйте розкішний корейський салат з крабовими паличками

20 січня 2024, 18:05
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Джерело:

Shuba

Легкий салат з азійськими нотками легко приготувати вдома з доступних продуктів. Ба більше, на це потрібно всього 15 хвилин.

Цікавий соус чудово його доповнить. Особливого смаку також нададуть кунжут та зелена цибуля.

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Рецепт салату з крабовими паличками

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 2
Інгредієнти:
– 170 грамів крабових паличок;
– 2 огірки;
– 10 грамів зеленої цибулі;
– кунжут, сіль, перець до смаку;
– 1,5 столової ложки майонезу 67%;
– 1 столова ложка рисового оцту;
– половина чайної ложки цукру;
– половина чайної ложки сухого часнику.

Приготування:

  1. Розморозьте крабові палички в холодильнику, після чого наріжте великими шматочками навскіс та покладіть у салатницю.
  2. Огірок поріжте довільними шматочками. Покладіть їх у миску, посоліть і відставте, щоб пустили сік. Потім відтисніть від вологи й додайте в салатницю.
  3. У мисочці змішайте майонез, оцет, цукор, часник і перець.
  4. Заправте салат соусом та обережно перемішайте. Перед подачею присипте кунжутом і подрібненою зеленою цибулею. Подавайте холодним.
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Автор: Ольга Котів