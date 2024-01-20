Можна їсти відрами: приготуйте розкішний корейський салат з крабовими паличками
20 січня 2024, 18:05Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Легкий салат з азійськими нотками легко приготувати вдома з доступних продуктів. Ба більше, на це потрібно всього 15 хвилин.
Цікавий соус чудово його доповнить. Особливого смаку також нададуть кунжут та зелена цибуля.
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Рецепт салату з крабовими паличками
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
– 170 грамів крабових паличок;
– 2 огірки;
– 10 грамів зеленої цибулі;
– кунжут, сіль, перець до смаку;
– 1,5 столової ложки майонезу 67%;
– 1 столова ложка рисового оцту;
– половина чайної ложки цукру;
– половина чайної ложки сухого часнику.
Приготування:
- Розморозьте крабові палички в холодильнику, після чого наріжте великими шматочками навскіс та покладіть у салатницю.
- Огірок поріжте довільними шматочками. Покладіть їх у миску, посоліть і відставте, щоб пустили сік. Потім відтисніть від вологи й додайте в салатницю.
- У мисочці змішайте майонез, оцет, цукор, часник і перець.
- Заправте салат соусом та обережно перемішайте. Перед подачею присипте кунжутом і подрібненою зеленою цибулею. Подавайте холодним.