"Зимовий карнавал" – це оригінальний салат з крабовими паличками та буряком, який приємно вразить навіть досвідчених господинь. Цей той випадок, коли прості інгредієнти створюють максимально яскраве поєднання, розповідає 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Віка-Прості рецепти".
Як приготувати салат "Зимовий карнавал"?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 250 грамів крабових паличок;
– 150 грамів ковбасного сиру;
– 4 варені яйця;
– 2 середні буряки;
– 2 зубчики часнику;
– 7 столових ложок майонезу;
– зелена цибуля для прикраси.
Як приготувати салат з крабовими паличками: дивіться відео
Приготування:
- Буряк заздалегідь запікаємо в духовці – так він виходить солодким та ароматним.
- Подрібнюємо часник та зʼєднуємо з майонезом.
- Ставимо кільце та викладаємо салат шарами: дрібно нарізані крабові палички, терті яйця, половина тертого сиру, натертий буряк, потім знову сир. Кожен шар перемащуємо майонезом.
- Зверху прикрашаємо цибулею.
- Найкраще перед подачею поставити на кілька годин у холодильник.
А починати день потрібно чимось смачненьким, наприклад, омлетом з шинкою.