"Зимовий карнавал" – це оригінальний салат з крабовими паличками та буряком, який приємно вразить навіть досвідчених господинь. Цей той випадок, коли прості інгредієнти створюють максимально яскраве поєднання, розповідає 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Віка-Прості рецепти".

Читайте також Продукти полетять на сміття: за скільки годин без світла їжа почне псуватись у холодильнику

Як приготувати салат "Зимовий карнавал"?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 250 грамів крабових паличок;

– 150 грамів ковбасного сиру;

– 4 варені яйця;

– 2 середні буряки;

– 2 зубчики часнику;

– 7 столових ложок майонезу;

– зелена цибуля для прикраси.

Як приготувати салат з крабовими паличками: дивіться відео

Приготування:

Буряк заздалегідь запікаємо в духовці – так він виходить солодким та ароматним. Подрібнюємо часник та зʼєднуємо з майонезом. Ставимо кільце та викладаємо салат шарами: дрібно нарізані крабові палички, терті яйця, половина тертого сиру, натертий буряк, потім знову сир. Кожен шар перемащуємо майонезом. Зверху прикрашаємо цибулею. Найкраще перед подачею поставити на кілька годин у холодильник.

Що ще варто приготувати?