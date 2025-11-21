"Зимовий карнавал" – це оригінальний салат з крабовими паличками та буряком, який приємно вразить навіть досвідчених господинь. Цей той випадок, коли прості інгредієнти створюють максимально яскраве поєднання, розповідає 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Віка-Прості рецепти".

Як приготувати салат "Зимовий карнавал"?

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 250 грамів крабових паличок;
– 150 грамів ковбасного сиру;
– 4 варені яйця;
– 2 середні буряки;
– 2 зубчики часнику;
– 7 столових ложок майонезу;
– зелена цибуля для прикраси.

Як приготувати салат з крабовими паличками: дивіться відео

Приготування:

  1. Буряк заздалегідь запікаємо в духовці – так він виходить солодким та ароматним.
  2. Подрібнюємо часник та зʼєднуємо з майонезом.
  3. Ставимо кільце та викладаємо салат шарами: дрібно нарізані крабові палички, терті яйця, половина тертого сиру, натертий буряк, потім знову сир. Кожен шар перемащуємо майонезом.
  4. Зверху прикрашаємо цибулею.
  5. Найкраще перед подачею поставити на кілька годин у холодильник.

